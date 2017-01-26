"Кепку Ушакова" предлагают переименовать в "Кепку Ленина" (+ОПРОС) (18)

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Эксклюзив | 26 января 2017 года, 11:31

Латвийцы активно обсуждают в социальных сетях инициативу партии "Единство" переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс. Одни поддерживают данную идею, другие утверждают, что, даже если официально название этой горы будет другим, в народе ее будут называть по-прежнему и советуют "Единству" заняться другими проблемами города.

Также некоторые пользователи предлагают переименовать "Кепку Ушакова" в "Кепку Ленина", "Гору Деглава", "Гору Ушакова", а также дать партии "Единство" другое название.

"Ušakalns, Deglava kalns", - предлагает названия для горы пользователь Елена Чакрьян.

"Кепка Ленина", - предлагает пользователь Arseniy Suvorov.

"Кепка Единства?", - отмечает пользователь Ivan Petrowec.

"Предлагаю название - Vienotības gals", - пишет пользователь Eduards Burģelis.

"Сахарова горка, Пурчик, Пилотка, Лысуха", - предлагают пользователи Igor Gorbachev, Roman Nahodkin, Denis Sigusov и Евгений Тришкин.

"Так или иначе, название придумано народом... Даже переименовав, "Кепка Ушакова" будет всегда! Заниматься нужно другими актуальными вопросами нашей Риги!", - пишет пользователь Tatjana Kiriļičeva.

"Нет! Люди давно уже так назвали,нечего сюда выборы приплетать! У нас и так никаких интересных названий нет,а тут креатив какой—никакой! И на латышском очень даже хорошо звучит!", - считает пользователь Tatjana Jakovleva.

"Поздно. Как бы они теперь ее не назвали бы, в народе она останется кепкой Ушакова", - указывает пользователь Vladimir Vladimir.

Тем временем некоторые пользователи считают, что для "Кепки Ушакова" все же необходимо придумать официальное название.

"Пусть придумают какой-нибудь красивый, благозвучный топоним. В народе все равно останется Кепка Ушакова", - отмечает пользователь Andrey Strizhevsky.

"Москачка. Чекур. Супчик. "Кепка Ушакова" - это для повседневного использования. Так проще, короче, народней, прикольный, веселей. Но это не годится для официального названия на карте нашего города", - считает пользователь Roman Nahodkin.

"О чем спор? Ушаков же сам сказал, будет другое название, а уж как народ будет называть, тут никто не указ. ИМХО: для официальных карт "кепка" не лучший вариант", - указывает пользователь Dmitry Rabinovich.

В свою очередь, некоторые пользователи поддерживают идею "Единства" и отмечают, что название Дрейлинькалнс звучит гораздо лучше.

"Предлагаю коллегам прекратить участвовать в кампании "Согласия" и не называть бывшую свалку на улице Деглава "кепкой Ушакова", несмотря на то, что он так сам поступает", - отмечает журналист Ансис Пуполс.

"Сегодня утром название горы поменяли на Дрейлинькалнс? Все, "кепка" в мусорнике", - пишет исследователь фольклора Мара Трейберга.

Между тем, некоторые пользователи советуют "Единству" заняться другими проблемами города.

"Этому патриоту нечем заняться, как только выискивать агентов Кремля. Господин "хороший", займись проблемами экономики государства", - советует пользователь Jekaterina Mikrjukova.

"Делать, что ли, нечего? Лучше бы занимались реальными проблемами!!!", - отмечает пользователь Карина Заводилова.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, депутаты от партии "Единство" в Рижской думе Олаф Пулкс и Нил Йостс предлагают переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс. Депутаты отмечают, что гора, которая открыта по выходным дням для катания на коньках, лыжах и санках, стала реальным географическим объектом столицы, и ей нужно благозвучное название на латышском языке.

Депутаты потребовали включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания комитета развития города.

Комментарии 18
АЛ21 час назад
Умиляет и одновременно раздражает, что русские ведутся на латышские приманки! Какое нам дело, как хуторские назовут бывшую свалку? Особенно бесит, что русские всерьёз предлагают названия с окончание на "калнс"! Нам это надо? В Риге русских большинство, чтобы не говорили, и всё равно, Петровский и Стрелковые парки в русской среде существуют по-прежнему, Псковское (Петербургское) шоссе никто не называет Видземским, Матвеевский базар так и живёт, про Красную Двину и Маскачку можно и не говорить! Нужно сохранять русскую топонимику, даст бог, доживём до возвращения и улицы Гагарина и Александровской (или Ленина, как кому нравится!). Ну а то, что "Кепка Ушакова" это более по-русски, чем "Ушаковса Калнс", это даже в русской среде и осуждать вредно, несмотря на персону самого Ушаковса...
Кстати, как приятно звучит: "Мельничная", "Елизаветинская", "Песчаная", нежели их местный перевод!
Русские должны сохранять свою культуру и историю, только так мы имеем шанс возродить СВОЮ страну!
Если переименуют, то это будет для него ответкой за существующую до сих пор Дудаева иелу!
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1231 час назад
Название малех дебильное согласен,хоть я Ушакова в чем и поддерживаю как мэра,в чем то нет,но реально не вижу сейчас смысла менять названия,от перестановки мест слагаемых смысл не меняется,изменят названия народ все равно эту горку будет называть Кепкой Ушакова,ибо народ уже просто привык к этому названию,это надо было делать сразу а не спустя какое то время,что называется проснулись)
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Ян Кипст1 час назад
Само по себе название "Кепка Ушакова" невероятно дебильное. Какой то писака на делфях написал, серая масса с радостью подхватила. Нет что бы назвать как-нибудь по человечески, с окончанием калнс?
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