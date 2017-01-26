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Латвийцы активно обсуждают в социальных сетях инициативу партии "Единство" переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс. Одни поддерживают данную идею, другие утверждают, что, даже если официально название этой горы будет другим, в народе ее будут называть по-прежнему и советуют "Единству" заняться другими проблемами города.

Также некоторые пользователи предлагают переименовать "Кепку Ушакова" в "Кепку Ленина", "Гору Деглава", "Гору Ушакова", а также дать партии "Единство" другое название.

"Ušakalns, Deglava kalns", - предлагает названия для горы пользователь Елена Чакрьян.

"Кепка Ленина", - предлагает пользователь Arseniy Suvorov.

"Кепка Единства?", - отмечает пользователь Ivan Petrowec.

"Предлагаю название - Vienotības gals", - пишет пользователь Eduards Burģelis.

"Сахарова горка, Пурчик, Пилотка, Лысуха", - предлагают пользователи Igor Gorbachev, Roman Nahodkin, Denis Sigusov и Евгений Тришкин.

"Так или иначе, название придумано народом... Даже переименовав, "Кепка Ушакова" будет всегда! Заниматься нужно другими актуальными вопросами нашей Риги!", - пишет пользователь Tatjana Kiriļičeva.

"Нет! Люди давно уже так назвали,нечего сюда выборы приплетать! У нас и так никаких интересных названий нет,а тут креатив какой—никакой! И на латышском очень даже хорошо звучит!", - считает пользователь Tatjana Jakovleva.

"Поздно. Как бы они теперь ее не назвали бы, в народе она останется кепкой Ушакова", - указывает пользователь Vladimir Vladimir.

Тем временем некоторые пользователи считают, что для "Кепки Ушакова" все же необходимо придумать официальное название.

"Пусть придумают какой-нибудь красивый, благозвучный топоним. В народе все равно останется Кепка Ушакова", - отмечает пользователь Andrey Strizhevsky.

"Москачка. Чекур. Супчик. "Кепка Ушакова" - это для повседневного использования. Так проще, короче, народней, прикольный, веселей. Но это не годится для официального названия на карте нашего города", - считает пользователь Roman Nahodkin.

"О чем спор? Ушаков же сам сказал, будет другое название, а уж как народ будет называть, тут никто не указ. ИМХО: для официальных карт "кепка" не лучший вариант", - указывает пользователь Dmitry Rabinovich.

В свою очередь, некоторые пользователи поддерживают идею "Единства" и отмечают, что название Дрейлинькалнс звучит гораздо лучше.

"Предлагаю коллегам прекратить участвовать в кампании "Согласия" и не называть бывшую свалку на улице Деглава "кепкой Ушакова", несмотря на то, что он так сам поступает", - отмечает журналист Ансис Пуполс.

Rosinātu kolēģiem izbeigt iesaistīties Saskaņas kampaņā un Deglava ielas izgāztuvi vairs nedēvēt par Ušakova kepku, lai arī tā dara Ušakovs. — Ansis Pūpols (@AnsisPupols) January 23, 2017

"Сегодня утром название горы поменяли на Дрейлинькалнс? Все, "кепка" в мусорнике", - пишет исследователь фольклора Мара Трейберга.

Между тем, некоторые пользователи советуют "Единству" заняться другими проблемами города.

"Этому патриоту нечем заняться, как только выискивать агентов Кремля. Господин "хороший", займись проблемами экономики государства", - советует пользователь Jekaterina Mikrjukova.

"Делать, что ли, нечего? Лучше бы занимались реальными проблемами!!!", - отмечает пользователь Карина Заводилова.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, депутаты от партии "Единство" в Рижской думе Олаф Пулкс и Нил Йостс предлагают переименовать гору на месте свалки на улице Деглава, именуемую в народе "Кепкой Ушакова", в Дрейлинькалнс. Депутаты отмечают, что гора, которая открыта по выходным дням для катания на коньках, лыжах и санках, стала реальным географическим объектом столицы, и ей нужно благозвучное название на латышском языке.

Депутаты потребовали включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания комитета развития города.