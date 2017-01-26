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Латвийскому руководству необходимо осознать, что с избранием в США президентом Дональда Трампа отношения между этим государством и Россией будут строиться иначе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Так он прокомментировал доклад министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на внешнеполитических дебатах в Сейме.

"Америка будет с Россией, а не против России, как это было во времена Обамы. Нам тоже надо разворачиваться в сторону России, думать, как возобновлять экономические связи. Подумать, что нужно сделать, чтобы поворот к России лицом был быстрым и эффективным. Пора начинать говорить на дипломатическом уровне, без криков, без шума, проводить так называемую политику утки - когда на поверхности кажется, что она ничего не делает, а под водой идет очень энергичная работа. Чтобы это произошло, нужна воля. Мне не кажется, что у наших правящих партий есть такая воля. Они будут сидеть и смотреть, и только последними что-то сделают", - сказал Юрканс.

Ринкевич, между тем, заявил, что Латвия не может быть слабой во внешне- и внутриполитической сфере.

"Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны. Мы не можем стоять в стороне! Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и слышны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой", - сказал глава МИД.