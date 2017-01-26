Бывший глава МИД посоветовал Латвии проводить "политику утки" (11)

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Эксклюзив | 26 января 2017 года, 14:04

Латвийскому руководству необходимо осознать, что с избранием в США президентом Дональда Трампа отношения между этим государством и Россией будут строиться иначе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Так он прокомментировал доклад министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на внешнеполитических дебатах в Сейме.

"Америка будет с Россией, а не против России, как это было во времена Обамы. Нам тоже надо разворачиваться в сторону России, думать, как возобновлять экономические связи. Подумать, что нужно сделать, чтобы поворот к России лицом был быстрым и эффективным. Пора начинать говорить на дипломатическом уровне, без криков, без шума, проводить так называемую политику утки - когда на поверхности кажется, что она ничего не делает, а под водой идет очень энергичная работа. Чтобы это произошло, нужна воля. Мне не кажется, что у наших правящих партий есть такая воля. Они будут сидеть и смотреть, и только последними что-то сделают", - сказал Юрканс.

Ринкевич, между тем, заявил, что Латвия не может быть слабой во внешне- и внутриполитической сфере.

"Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны. Мы не можем стоять в стороне! Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и слышны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой", - сказал глава МИД.

Комментарии 11
леший2 часа назад
с не той птицей сравнил юрканс внешнею политику Латвии----хорохорятся, кукарекают, выщипывают друг у друга перья, бряцают шпорами----короче, какое миролюбие? если петух уже сдвинул гребень и уже готов к атаке====решение простое--- топор и в суп
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Таня Попова1 час назад
Блеск!Умница Юрканс разложил нашим "зайцам" все по полочкам...Хотя нам всем ясно-Местечковая "политика" скорее всего в настоящий момент похожа на страуса...Ждут,зарывшись мордой в песок,ЧТО будет дальше...А что касается утки на воде-истинная правда,наши "умники" в этом плане-"гениальны" ворочаясь сплошь и рядом не в те стороны,они ухитряются гадить,как и все "утки" только "под водой"...

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Патриот 1 час назад
Не тебе ГОЛУБОК С ТВОИМИ КУРИННЫМИ МОЗГАМИ ВЕСТИ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ, тем более с Россией. А Юрканс прав, скоро все поменяется в лучшую сторону и ГОЛУБКАМ РИНКЕВИЧАМ МЕСТО В ГОЛУБЫХ УСТРИЦАХ А НЕ В МИДе.
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