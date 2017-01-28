28 января в истории Латвии: поход в музей

28 января 2016 года Сейм принял декларацию о защите несовершеннолетних граждан Латвии за рубежом. В документе содержится призыв к органам зарубежных государств уважать обязанность Латвийского государства защищать права своих граждан за рубежом и незамедлительно сообщать латвийским дипломатическим и консульским представительствам о любом случае, когда в интересах ребенка требуется назначение опекуна. В тот же день металлургический комбинат KVV Liepajas metalurgs остановил производство. Как сообщил агентству ЛЕТА член правления предприятия Игорь Таланов, такое решение принято, следуя логике развития ситуации на рынке. На вопрос о том, когда завод возобновит работу, Таланов ответить не смог.

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отделения Управления по делам гражданства и миграции начали выдавать паспорта граждан Латвии нового образца. Это был уже четвертый тип паспорта граждан после восстановления независимости. Основная тема в дизайне нового паспорта - Праздник песни и танца как существенная составная часть национальной идентичности.

28 января 2014 года премьер-министр Лаймдота Страуюма заявила журналистам, что вопроса о реституции еврейской собственности в настоящее время нет в её повестке дня.



28 января 2013 года в Лондоне латвийский посол Эдуардс Стипрайс и сенатор Джерси Филипп Бейлхаш подписали договор между правительствами ЛР и Джерси о обмене налоговой информацией.



28 января 2012 года в Риге впервые отпраздновали день рождения Шерлока Холмса. Празднования прошли на месте съемок знаменитой картины Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Несмотря на мороз, мероприятие собрало 150 человек.

28 января 2011 года премьер-министр Валдис Домбровскис не вышел на работу, так как заболел гриппом. Пресс-секретарь премьера Лига Крапане подтвердила, что главе правительства поставлен такой диагноз и он не сможет выполнять свои обязанности и в начале будущей недели. Обязанности премьер-министра исполнял министр юстиции Айгарс Штокенбергс. В тот же день около 10 часов утра рижская полиция получила сообщение, что в квартире на ул. Палму находится 80-летняя женщина, которой необходима помощь, так как родственники не могут до нее дозвониться. Когда полицейские и спасатели прибыли на место происшествия, двери квартиры внезапно распахнулись и оттуда выскочил парень. На вопрос о том, где находится женщина и нужна ли ей помощь, молодой человек ответил, что бабушка спит в своей комнате. Когда выяснилось, что женщина уже мертва, юноша схватил 70-сантиметровый нож и бросился на работника ГПСС, который стоял у дверей квартиры. Пытаясь увернуться от удара, спасатель вывихнул руку, а парень кинулся вниз по лестнице, но его догнал и задержал полицейский, получив легкие ранения. Молодой человек рассказал полицейским, что хотел уехать в Россию и просил у бабушки 150 латов, но она денег не дала. Тогда юноша попытался оглушить ее самодельным электрошокером, но женщина стала звать на помощь и он ее задушил. Молодой человек заявил, что является скинхедом, хотя и не входит ни в одну из группировок.

28 января 2010 года Сейм одобрил поправки, разрешающие в домашних условиях производить 15 тысяч литров вина и напитков путем брожения, до 100 литров дистиллированного спирта из собственноручно выращенных или диких растений, при условии получения разрешения на производство акцизных товаров и согласия самоуправления. Произведенный в домашних условиях алкоголь разрешили продавать.

В тот же день в Минске представители России, Белоруссии и Латвии подписали соглашение, которое определяет точку стыка границ трех государств. Точка пересечения границ находится на месте слияния двух рек: Неверицы и Зилупе.

В тот же день министерство обороны Латвии сообщило, что Национальные вооруженные силы Латвии на один день одолжили эстонским коллегам свой танк Т-55. Одолженный эстонцам танк не является боевым и предназначен для боевой подготовки военнослужащих.

28 января 2009 года Комиссия Сейма по исполнению закона о государственном языке ознакомилась с данными исследования о подходе в разных странах к проверке уровня владения государственным языком при получении гражданства. Депутаты пришли к выводу, что в Латвии проверки должны стать жестче.

В тот же день заместитель руководителя канцелярии президента Эрик Озолс сообщил, что у президента Валдиса Затлерса и работников Госканцелярии в настоящее время нет оплачиваемой государством страховки здоровья. Ранее бюджет канцелярии был сокращен на 3,2 млн. латов, а затем еще на 616,36 тыс. латов. Из-за чего была прекращена закупочная процедура по приобретению страховых полисов для работников.

28 января 2008 года президент Валдис Затлерс в интервью передаче телекомпании LNT "900 секунд" заявил, что Латвия во все времена была местом, привлекательным для иностранных шпионов, поэтому латвийские спецслужбы должны уметь адекватно реагировать.

28 января 2007 года в Латвии прошел обильный снегопад, больше всего снега выпало в Скривери Айзкраукльского района - 25 сантиметров. Условия передвижения по главным государственным дорогам и дорогам первой категории были осложнены.

28 января 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга в швейцарском Давосе вручила орден Трех Звезд финансисту Джорджу Соросу за укрепление в Латвии демократии и гражданского общества.



В тот же день посол России Виктор Калюжный посетил Музей оккупации Латвии и осмотрел экспозицию в сопровождении пригласившего его министра иностранных дел Латвии Артиса Пабрикса и историка Хейнриха Стродса. Как признался посол, экспозиция музея его не впечатлила и он остался при своем мнении насчёт оккупации.

В тот же день на канале LTV-7 была закрыта развлекательно-информационная программа «Утро 7». Вёл передачу совместно со Светланой Иванниковой популярный российский телеведущий Владимир Молчанов. Генеральный директор LTV Янис Холштейнс объяснил газете «Телеграф», что регулярный анализ содержания передачи показал, что она «не соответствует формату утренней программы, установкам и нуждам канала».

28 января 2004 года после почти 15 месяцев пребывания в правящей коалиции Первая партия Латвии (ППЛ) решила выйти из ее состава.

В тот же день стали известны данные опроса, проведенного в декабре 2003 года центром изучения общественного мнения SKDS, согласно которым почти половина жителей Латвии считали приемлемым небольшое ограничение политических свобод. Ради достижения улучшения своего экономического положения поступиться некоторыми политическими свободами были готовы 45% опрошенных.

28 января 2003 года на свободу из заключения вышли руководители банка «Балтия» Александр Лавент и Талис Фрейманис. Решение об их переводе из тюрьмы под полицейский надзор накануне вынес Сенат Верховного суда.

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше, переходя улицу Бривибас, чуть не попал под машину. Глава правительства вышел к пакетировавшим у здания Кабинета министров жителям Кулдиги. Когда Репше переходил на зеленый свет перекресток ул. Бривибас, его чуть было не сбил автомобиль Ford Scorpio, водитель которого разговаривал по мобильному телефону и резко затормозил у ограничивающей разметки перекрестка. Как сообщалось, Репше, увидев стремительно приближающийся автомобиль, "слегка испугался, но затем, обойдя машину, спокойно продолжал путь".

В тот же день министерство внутренних дел России приняло от Владимира Линдермана заявление с просьбой о предоставлении политического убежища.

28 января 2002 года премьер-министр России Михаил Касьянов подписал постановление о заключении соглашения с правительством Латвии об учреждении канцелярии консульского отдела посольства Латвии в Калининграде.

28 января 2001 года папа римский Иоанн Павел II сообщил, что в 1998 году он тайно объявил кардиналом Рижского архиепископа Яниса Пуятса.



28 января 2000 года в первый рейс из Риги в Дyбyлты отправился модернизированный электропоезд Эр2м.

28 января 1998 года в 23.30 в Тирайне была избита и ограблена Алдона Репше — мать президента Банка Латвии Эйнарса Репше. На 61-летнюю Алдону Репше на дороге Рига — Гайсма напали двое молодых людей примерно 20 лет. Они избили г-жу Репше и отобрали сумочку, в которой находился кошелек с пятью латами. Пострадавшая была доставлена в больницу в бессознательном состоянии с сотрясением мозга и другими травмами.

28 января 1997 года экспедиция латвийских альпинистов поднялась на высочайшую африканскую вершину Килиманджаро.

В тот же день стало известно о гибели десяти лошадей в крестьянском хозяйстве в Айзкраукльском районе. Было возбуждено уголовное дело против их владелицы Астриды Бушмейстаре.



28 января 1992 года Латвия установила дипломатические с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи — островным государством в Гвинейском заливе у берегов Африки.

28 января 1988 года Совет министров Латвийской ССР принял решение о строительстве нового комплекса Государственной библиотеки имени В.Лациса в Риге, в районе между бульваром Узварас и улицами Кугю, Акменес и Волгутнес. До 1-го сентября предписывалось начать архитектурный конкурс, а завершить строительство предполагалось в 1996 году.

28 января 1974 года состоялась первая экспериментальная цветная передача Рижской студии телевидения. Был показан телевизионный фильм Dzintariņš.



28 января 1946 года в знаменитый угловой дом на углу нынешних улиц Бривибас и Стабу в Риге вселился НКВД Латвийской ССР.

28 января 1945 года в Риге был отмечен температурный рекорд: + 7,9 градусов

28 января 1941 года на карте Риги появились улица Анри Барбюса, Падомью булварис и улица Леона Паэгле, в память о писателе, умершем в этот день в 1926 году.

28 января 1937 года был принят Гражданский закон Латвийской Республики.



28 января 1935 года Карлис Улманис призвал всех дарить книги своим бывшим школам. Это получило название "дружеский призыв".



28 января 1928 года Латвия установила дипломатические отношения с Албанией.

28 января 1925 года газета «Сегодня» сообщила: «Рижский окружной суд заслушал дело 20-летнего Фрица Закиса, который по романической причине ложно сообщил Вольмарскому уездному начальнику, что в волости Дикли образовалась боевая коммунистическая организация, к которой принадлежит и его возлюбленная Марта Буйвит. Закис был приговорён к заключению в тюрьму на 2 месяца».



28 января 1921 года независимую Латвию признал Азербайджан.

28 января 1912 года в Риге впервые на русской сцене состоялась премьера пьесы "Индраны" классика латышской литературы Рудольфа Блауманиса.

Фото - mixnews.lv, газета "Час",журнал "Атпута", МИД ЛР.