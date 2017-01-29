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министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс был принят в Зал славы Университета национальной обороны США. В 2000 году Ринкевич получил степень магистра в этом учебном заведении.

В тот же день стало известно, что представители концертного зала «Дзинтари» начали переговоры с устроителями других мероприятий о их проведении в те дни, когда в «Дзинтари» обычно проходила «Новая волна». Как сообщалось, Юрмальское самоуправление и концертный зал «Дзинтари» до сих пор не получили от организаторов конкурса «Новая волна» официального отказа, но не было получено и официальное подтверждение о том, что конкурс состоится.

29 января 2014 года министр образования и науки Ина Друвиете во время встречи с послом России в Латвии Александром Вешняковым заявила, что российские общеобразовательные школы в Латвии открыты не будут. «В Латвии уже работает воскресная школа при посольстве России, существует возможность открыть школу и для детей дипломатов», - сказала министр.

29 января 2013 года правительство под давлением Национального объединения приняло изменения в законе об удостоверяющих личность документах, согласно которым c 1 апреля в паспортах была возобновлена запись о национальности по желанию владельцев.



29 января 2010 года представительница Государственного центра содержания образования Кристине Илгажа заявила, что ГЦСО не одобряет включения русских матерных слов в только что изданный учебник латышского языка для средних школ, но не мог запретить этого. «Рынок издательства является свободным рынком, издатель книг вправе издавать такие книги, какие пожелает, если только они не противоречат Конституции страны и другим нормам. Это относится и к учебникам», - рассказала Илгажа.

В тот же день в интервью Латвийскому радио экс-премьер, депутат Европарламента Иварc Годманис, комментируя вопрос о международном займе Латвии, заявил: «По большому счету я уверен, что мы делаем все правильно».

В тот же вечер, около девяти часов, на проспекте Курземес в Риге девятилетняя девочка выпрыгнула со второго этажа во время ссоры родителей. Как сообщили в муниципальной полиции, едвочка совершила этот поступок, потому что не могла выносить семейных ссор. На место происшествия были вызваны медики, которые доставили девочку в больницу.

29 января 2009 года Сейм Латвии единогласно передал в комиссии на рассмотрение предлагаемые президентом Валдисом Затлерсом поправки к Конституции, предоставляющие избирателям и главе государства право инициировать роспуск парламента.

В тот же день суд Центрального района Риги передал криминальной полиции для начала уголовного процесса первое из 13 административных дел, возбужденных в связи с беспорядками 13 января в Cтарой Риге.

29 января 2008 года в Латвию прибыла делегация экспертов Еврокомиссии для изучения преступлений тоталитаризма. Эксперты посетили Музей оккупации, где ознакомились с преступлениями коммунистического режима в Латвии, и встретились с представителями Объединения репрессированных.

В тот же день мэр Вентспилса Айварс Лембергс, находившийся под домашним арестом, поступил в отделении нейрохирургии рижской больницы "Гайльэзерс". Пройти обследование в больнице ему разрешила прокуратура. Но от операции Лембергс отказался.

В тот же день депутаты комитета по социальным вопросам Рижской думы поддержали выделение 20,8 тысяч латов на приобретение шкафов для хранения тел умерших в 1-ой Рижской больнице, а также 3,85 тысяч латов на покупку электроподъёмника и 2,8 тысяч на приобретение инструментов для вскрытий. Как рассказали представители больницы, в отделении патологии не хватает места для хранения не востребованных близкими покойников. Необходимость хранения бесхозных мертвецов существенно осложняет работу патологоанатомов. В прошлом году в отделении патологии хранилось 1411 мертвых тел, за 56 телами никто не обратился.

29 января 2007 года президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге на Всемирной экономическом форуме в Давосе был вручен Хрустальный приз за ораторское искусство и способность убеждать. Приз был изготовлен из красноватого хрусталя.

В тот же день около 50 человек приняли участие в акции "Спасем сахар" у здания парламента. Организация "За сохранение сахарной промышленности Латвии" обратилась с воззванием к депутатам и спикеру Сейма. К пикетчикам обратился лидер политической организации "Евроскептики" Нормундc Гростиньш. По его расчетам, государству, чтобы купить сахарные фабрики, потребовалось бы около 25 миллионов латов, что с учетом бюджетного излишка прошлого года не так много.

В ту же ночь самая низкая температура воздуха была отмечена в Скривери и Айнажи - минус 24 градуса, сообщили в Латвийском агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии.

29 января 2006 года примерно в 4 часа ночи в Лиелварде Огрского района автомобиль Opel Vectra, ехавший по льду Даугавы, врезался в дерево на берегу. При аварии пострадали двое молодых людей 1985 года рождения и один молодой человек 1988 года рождения. У одного из них было констатировано состояние алкогольного опьянения.

29 января 2005 года результаты эпидемиологического исследования Агентства общественного здоровья показали, что пищевое отравление 41 военнослужащего штабного батальона Национальных вооруженных сил и восьми моряков эскадры патрульных кораблей Морских сил было вызвано золотистым стафилококком. Расследование показало, что солдаты заразились 21 января, съев на завтрак мясной салат, а на обед в тот же день — салат из моркови с чесноком, в которых при микробиологическом исследовании был обнаружен золотистый стафилококк — stafilococcus aureus.

29 января 2004 года Сейм в последнем чтении принял закон о выборах в Европарламент, позволяющий баллотироваться на выборах бывшим работникам КГБ и коммунистам.

В тот же день Сейм 53 голосами "за" и одним "против" одобрил создание парламентской комиссии по расследованию законности приобретения собственности премьер-министром Эйнарcом Репше.

В тот же день Верховный суд Латвии сократил на полтора года — с пяти лет до трех лет и шести месяцев — срок тюремного заключения обвиняемому в развратных действиях с малолетними гражданину США Томасу Пендлетону. Верховный суд также постановил выслать Пендлетона из Латвии после отбытия наказания. Решение о сокращении срока заключения принято судом на основании того, что преступление было совершено без применения физического насилия и с учетом длительного срока пребывания Пендлетона в заключении.

29 января 2003 года Совет по национальной безопасности единогласно поддержал подготовленные министерствами иностранных дел и обороны предложения о возможной помощи со стороны Латвии союзникам в случае обострения иракского кризиса. Об этом после заседания сообщил министр обороны Гиртc Валдис Кристовскис, но категорически отказался рассказать о подготовленных министерствами сценариях действий.

В этот же день латвийские учителя истории, специалисты по вопросам образования, преподаватели школ и вузов приняли участие в дискуссии за круглым столом на тему «Что объединяет общество?». Дискуссию в рамках международного проекта «Интеграция общества в Латвии» провела Латвийская ассоциация учителей истории. Вел дискуссию политолог Артис Пабрикс.

29 января 2002 года во второй половине дня из-за сильного ветра и гололеда возле Инциемса в Цесисском районе опрокинулся в кювет пассажирский автобус Валмиера — Рига. Из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и автобус, перевернувшись, упал в кювет. В автобусе было 7 человек, к счастью, никто не пострадал.

29 января 2001 года председатель Вентспилсской думы Айварc Лембергс получил от коллег в подарок на именины участок на Луне. Площадь участка - 177,75 акров, находится в квадранте L-11 "Браво", номер — 238/03. Сертификат о приобретении участка подписал глава Лунного посольства Денис Хоуп. Для приобретения участка коллеги Лембергса собрали 65 долларов.

В тот же день стало известно, что в игре «Джокер», проводимой Latvijas loto в дополнение к лотерее Latloto 5 из 35 на билет, купленный в Сигулде, выпал выигрыш в 50 000 латов — крупнейший из возможных выигрышей в Латвии.

29 января 2000 года на съезде Новой партии ее председателем был избран Раймондc Паулс. «Группа молодых политиков, — рассказывал маэстро российскому журналу "Коммерсантъ-Власть" — предложила мне возглавить „Новую партию“. Им нужна была икона. И я пошел».

29 января 1999 года министр иностранных дел Валдис Биркавс завил, что его министерство намерено разработать инструкцию о выражении единой позиции высшими должностными лицами Латвии по вопросам, касающимся Европейского союза, НАТО, отношений с Россией и регионального сотрудничества. Как подчеркнул Биркавс, должностные лица Латвии и ранее придерживались единой позиции в высказываниях по наиболее существенным внешнеполитическим вопросам, однако в их высказываниях имелись различные нюансы, которые за рубежом воспринимались неточно, а Латвии в настоящий момент необходимо добиться «недвусмысленных исходящих вовне сигналов».

В тот же день президент Банка Латвии Эйнарс Репше ответил на вопрос, волновавший в течение нескольких лет общественность и политиков, сообщив, что его заработная плата составляет без учета доплат 3 500 латов в месяц. Однако про размер доплат не сказал.

29 января 1998 года по приглашению правительства Латвии в Ригу прибыло подразделение спецвойск США, более известных как «зеленые береты». Их пригласили для обучения латвийских Национальных вооруженных сил. Сообщалось, что подготовка латвийских солдат продлится до середины февраля и будет проходить на военных базах в Кадаге и Сужи. В программа тренировок: обучение стрельбе, методы защиты вооруженных сил при проведении миротворческих операций, тактика управления малыми подразделениями пехоты и планирование операций на уровне штабов рот и батальонов. Пресс-служба сообщала, что стрелять солдаты будут из автоматических винтовок M-16, подаренных Латвии американской стороной.

29 января 1997 года президент Улманис предложил Андрису Шкеле во второй раз возглавить правительство.



29 января 1992 года в Риге латвийский министр иностранных дел Янис Юрканс и заместитель министра иностранных дел Тайваня Джон Чан подписали коммюнике о консульских отношениях Латвии с Тайванем. Правительство КНР прислало протест и отозвало своего посла из Риги.



В тот же день Латвия восстановила дипломатические отношения с Великим Герцогством Люксембургом. До 2008-го интересы Люксембурга в Латвии представляло посольство Нидерландов. Посол Люксембурга в Латвии находится в Варшаве, а латвийский посол в Люксембурге — в Брюсселе.

В тот же день был основан «Клуб 21» — теневая организация влиятельных латвийских деятелей.

29 января 1989 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд: +6.6 градусов.

29 января 1980 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд: — 27,3 градусов.



29 января 1940 года в Северном море попал под бомбежку немецких самолетов и затонул латвийский торговый пароход «Таутмила». В него попало восемь бомб, погибло восемь человек, но пятнадцать моряков, в том числе капитан Дрейманис с женой были спасены английскими моряками.

29 января 1938 года газета « Яунакас Зиняс» опубликовала статью профессора Ф. Балодиса, который доказывал, что предки латышей пришли на территорию Латвии 4 тысячи лет назад. И занялись земледелием, «которое было и есть излюбленным занятием латышского народа до наших дней». «И разве этот трудовой пот земледельца, льющийся уже 4000 лет, не даёт нам больше прав на нашу землю, нежели всякие рассуждения, не имеющие научной основы и вредящие доброй славе латвийской науки?» - спрашивал профессор. И сам отвечал: «4000 лет — свидетельство, что Латвия - добытая нашей честью земля и навсегда останется нашей».



29 января 1927 года в Лиепае открылся первый съезд рыбаков Нижнего Курземе. Приветствовали 76 делегатов (на фото) с правом голоса из 20 организаций.

29 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Молодежь, куда ты идешь?» - под таким заглавием Ян Яков Весманис, 43 лет, выпустил в прошлом году на латышском языке в 2000 экземплярах брошюру, которая возбуждала один слой населения против другого, а народ к ниспровержению существующего государственного строя в Латвии. Брошюра была вся конфискована и распространения не получила. Весманис был приговорен к заключению в крепость на 2 года».



29 января 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «На гражданскую панихиду по Ленину в местное советское посольство в субботу прибыли генерал Пенитис, министр-президент Мейеровиц, высшие чины министерства иностранных дел, представители Германии и Чехословакии, персонал посольства и частная публика. Посланник Аралов отметил событие краткой речью. Пианист Сухов сыграл траурный марш Шопена, а хор служащих посольства спел «Вы жертвою пали».

29 января 1919 года латвийские войска под руководства полковника Калпакса отбили у красных латышских стрелков городок Скрунду.

29 января (10 февраля) 1911 года в Риге, в семье адъюнкт-профессора Рижского политехнического института Всеволода Келдыша родился сын Мстислав, будущий академик.

29 января 1730 года Ригу посетила российская императрица Анна Иоанновна, племянница Петра I.

Фото - газета "Яунакас Зиняс", журналы "Неделя" и "Яуна Неделя".