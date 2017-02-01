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В Латвии создана интернет-платформа интерактивного голосования electo.online, которая позволяет медийным компаниям мгновенно получать отклик со стороны своей аудитории, а также просто и быстро узнавать о ее предпочтениях. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал основатель и один из разработчиков интернет-платформы интерактивного голосования electo.online Даниил Блат.

Electo.online – это платформа интерактивного голосования, которую медийные компании могут использовать для создания опросов, чтобы выяснить мнение своей аудитории по актуальным темам. Как указал основатель electo.online Даниил Блат, разработчики платформы пришли к выводу, что далеко не все люди, слушающие радио или смотрящие телевизор, готовы позвонить во время прямого эфира и открыто высказать свое мнение, однако многие зачастую предпочитают делать это в соцсетях. Так появилась идея создать специальную платформу, которая позволит медийным компаниям максимально просто и быстро наладить связь со своей аудиторией.

"Мы решили создать платформу, которая позволит гораздо более прозрачно и активно наладить связь между медийной компанией и людьми, которые находятся на другой стороне радиоприемника или телевизионного экрана. Эта платформа позволяет медийным компаниям лучше узнать свою аудиторию, а также обеспечить, чтобы связь с аудиторией осуществлялась напрямую, а не через каких-то посредников. Тем самым, компании могут сделать свои передачи и мероприятия намного интереснее", - отметил Блат.

По его словам, важным критерием при высказывании своего мнения для людей является анонимность, поэтому опросы на базе платформы electo.online составлены таким образом, чтобы пользователи могли просто и быстро высказать свое мнение.

"Так, например, у какой-либо медийной компании (теле- или радиокомпании) есть аудитория, которая готова позвонить во время прямого эфира и высказать свое мнение или же написать комментарий к статье, однако существует и та часть аудитории, которая хочет высказывать свое мнение просто, кратко, понятно и анонимно. Когда есть возможность высказать свое мнение анонимно, спадают какие-либо преграды и исчезает возможность появления вопроса "Что же будет, если я зарегистрируюсь?", и, конечно, люди голосуют. Также в этом случае автоматически исключается возможность того, что человек напишет какие-то нецензурные слова или будет кого-то оскорблять – в данном случае, ему просто предлагается просто выбрать подходящий вариант", - рассказал Блат.

Также, по его словам, метод, по которому проводится голосование на базе платформы electo.online, является наиболее эффективным, поскольку при помощи него можно узнать мнение аудитории и, таким образом, определить, насколько передача, радиоканал или целая медийная группа популярна. "Это честный сбор реальных голосов, которые можно использовать для составления рейтинга", - указал Блат.

Учитывая популярность смартфонов, основатели платформы разработали также мобильное приложение, при помощи которого слушатель или зритель может участвовать в опросах, проводимых медийной компанией.

"Мы разработали мобильное приложение, которое работает точно также, как окошко на интернет-портале или в соцсетях. При помощи данного приложения радиослушатель или телезритель также может общаться со студией. К примеру, если какая-то передача в вашей радийной сетке мне нравится – допустим, "Утро на Балткоме", я могу на ее подписаться, и тогда она окажется у меня в приложении, в разделе "Любимые". Соответственно, я без всякого поиска, очень легко и быстро могу найти свою передачу и увидеть, какие там были опросы, поучаствовать в них, а также посмотреть историю опросов", - рассказал Блат.

Также, по словам основателя electo.online, скоро разработчики добавят функцию, которая позволит пользователям смартфонов получать уведомление, когда медийная компания запускает какой-либо опрос.

"К примеру, если вы в своей студии запускаете опрос (а я подписан на вашу передачу, но по какой-то причине забыл включить радио), мне придет уведомление – такое же, как оповещение о новом письме, пришедшим на эл.почту или уведомление мессенджера. Я увижу этот опрос и сразу же смогу принять в нем участие, а также включить радио", - добавил Блат.

Добавим, чтобы принять участие в опросах, организуемых радио Baltkom во время прямых эфиров, нужно зайти в видеочат на портале Mixnews.lv. Регистрация для участия в опросе не требуется.

Также вы можете поучаствовать в опросах, организуемых на самом портале – достаточно просто зайти в новость, в заголовке которой есть надпись (+ОПРОС). Также вы можете скачать на своем смартфоне приложение Mix Media Vote, и принять участие во всех наших опросах.