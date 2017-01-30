30 января 2014 года около 10.30 в здании Сейма сработала сигнализация, была начата эвакуация людей. Здание покинули депутаты и сотрудники парламента. Люди были размещены в здании парламентских фракций и комиссий. Вскоре после эвакуации тревога была отменена, и людям разрешили вернуться в здание. Позже было объяснено, что была проведена учебная тревога без предупреждения, за эвакуацией наблюдала полиция и пожарные инспекторы.

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в Риге в филиале Латвийской почтыс участием премьера Валдиса Доибровскиса и министров прошла презентация почтовой марки, номинальная стоимость которой впервые была указана в латах и евро. Марка была выпущена в серии «Свободная тема — посвящение латвийским спортсменам» и посвящена успехам латвийских мастеров

В тот же день, после сообщения некоего автоводителя о дыме над Рижским замком на место происшествия выехало несколько пожарных машин. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, пожарные полностью обследовали здание, но возгорания не обнаружили. Полиция в это время полностью перекрыла улицу Пилс. По мнению пожарных, комбинация метели, ветра и искусственного освещения привела к тому, что проезжающему мимо замка водителю показалось, что он горит.



В тот же день кандидат в мэры Риги от Латвийской Зелёной партии Гунтис Белевич заявил агентству ЛЕТА, что лидер "Центра согласия" Нил Ушаков не будет во второй раз избран мэром Риги, так как является "хозяином на один день" и оставит своему преемнику полностью опустошенную столичную казну.

30 января 2012 года в 8 часов утра в Даугавпилсе и Зосены температура воздуха опустилась до -24 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. -23 градуса было в Елгаве, -15 в Риге, -7 на Колке. Из-за холодов был снят почетный караул возле памятника Свободы и Рижского замка.



30 января 2011 года В Екабпилсе прошли похороны полицейского Андриса Знотыньша, погибшего от рук напавших на игровой зал бандитов. На похоронах был президент Валдис Затлерс.

В тот же день МИД сообщил, что планирует закупить 870 флагов ЕС, чтобы в День Европы подарить их всем латвийским общеобразовательным школам. Закупка будет финансироваться из средств Еврокомиссии в рамках заключенного между правительством Латвии и Еврокомиссией договора о партнерстве. Максимальная доступная на эти цели сумма — 17 000 евро (11 948 латов) с учетом налога на добавленную стоимость.

30 января 2010 года в силу вступили три принятых парламентом закона, предусматривавших возврат пенсионерам пенсий, удержанных государством в период с 1 июля 2009 года по 31 января 2010 года.

30 января 2009 года стало известно, что имя депутата Сейма от партии «Гражданский союз», доктора права и профессора Латвийского университета Илмы Чепане увековечили в кустарнике — теперь так будет называться один из сортов рододендронов. Селекционер станции селекции по разведению рододендронов Латвийского университета Рихард Кондратович пояснил, что новый сорт «Илма» цветет пышными пурпурно-алыми цветами.



В тот же день десятки работников Латвийского радио к часу дня собрались около здания Сейма, где 5 минут простояли с заклеенными ртами, а затем коллективно ушли. За этой акцией наблюдали и.о. гендиректора ЛР Дзинтрис Колатс и несколько сочувствующих.

В тот же день в посольстве Украины депутату Европарламента Инесе Вайдере вручен орден третьей степени «За заслуги». Таким образом украинское государство отметило работу евродепутата по информированию мирового сообщества о «голодоморе» на Украине в 1932-1933 годах.

30 января 2008 года стало известно, что бельгийский астроном Эрик Элст, открывший между Марсом и Юпитером малые планеты 1991 PE6, 1993 UB7 и 1996 HM13, дал им названия Митау, Курланд и Дуна — в честь исторических мест Латвии.

В тот же день в Даугавпилсском управлении полиции сообщили, что период с 8 по 28 января со склада одного из предприятий в Даугавпилсе было украдено 18 тонн семян подсолнечника. В распоряжении воров находились ключи от склада, поэтому им легко удалось проникнуть в помещение. Семена были упакованы в пластмассовые мешки по 20 килограммов.

30 января 2007 года Рижский окружной суд приговорил Андриса Зиединьша, обвиняемого по уголовному делу об избиении в Риге члена организации AfroLat к восьми месяцам тюрьмы, а Романа Вилюмса — к шести. В начале июня 2006 года на ул.Бривибас в Риге они , выкрикивая расистские лозунги и оскорбления, напали на чернокожего мужчину, члена AfroLat, ударили его бутылкой по голове и повалили на землю. Затем попытались убежать, но пострадавший и случайный прохожий помогли полицейским задержать нападавших.

В тот же день Рижская дума постановила поднять цены на месячные билеты в городском общественном транспорте. Цены были увеличены пропорционально цене одноразового билета, который подорожал с 20 до 30 сантимов.

30 января 2006 года сотрудница рижского Военного музея Иева Квале сообщила, что бОльшая часть посетителей, принявших участие в опросе, выразила готовность в случае необходимости вновь выйти на баррикады, чтобы отстоять независимость Латвии. Готовность выйти на баррикады выразили 740 из 1020 принявших участие в опросе посетителей, а 280 — не стали бы этого делать. Квале указала, что выразившие готовность идти на баррикады, писали, например: «Стисну зубы, но пойду».

В тот же день президент Латвийской ассоциации строителей Виктор Пуриньш сообщил агентству ЛЕТА, что крупные строения в Латвии защищены от возможного обрушения крыш. По словам Пуриньша, для обеспокоенности людей нет оснований, так как при строительстве зданий учитывался возможный фактор давления снега. Агентство обратилось к Пуриньшу в связи с трагедией в Польше, где 28 января,в Катовице под тяжестью снега обрушилась крыша одного из павильонов выставочного комплекса, погибли люди. Ясно, что эта трагедия заставит уделять больше внимания безопасности проектов, сказал президент Латвийской ассоциации строителей.

В тот же день бывший министр иностранных дел Сандра Калниете написала заявление о вступлении в партию «Новое время».



30 января 2005 года в эфире телеканала LNT президент Вайра Вике-Фрейберга произнесла свои самые знаменитые слова: «Конечно, мы не переубедим, не изменим сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая будут класть воблу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию». Слова «водка», «частушки» и «вобла» Вике-Фрейберга произнесла по-русски.

30 января 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что не поддерживает идею премьер-министра Эйнарcа Репше внести в Конституцию изменения, дающие главе правительства право объявлять внеочередные парламентские выборы. Вике-Фрейберга считала, что это могло бы создать угрозу демократии в стране.



30 января 2003 года командующим Национальными Вооруженными силами был назначен адмирал Гайдис Андрейс Зейботс.

В тот же день в Министерстве экономики состоялась торжественная церемония вручения сертификата ISO за разработку и внедрение системы управления качеством в подготовке и введении документов, нормативных актов, выдаче специальных разрешений и лицензий. Министерство экономики Латвии стало первым министерством в Европе, получившим сертификат качества ISO 9001:2000.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что Латвия поддержит применение силы в Ираке даже без резолюции ООН.

30 января 2002 года Государственный наркологический центр подсчитал, что в Латвии зарегистрировано 24 365 больных алкоголизмом. В 55% случаев это были безработные или люди без определенных занятий.

30 января 2000 года в Мадонском кооперативе частных гаражей полицией были найдены 60 литров алкоголя, а также бутылки, пробки, этикетки и устройства, с помощью которых он производился. Позднее выяснилось, что и алкоголя, и пустых бутылок намного больше — более чем на 1000 литров.



30 января 1999 года в аэропорту «Рига» были задержаны прибывшие из Каракаса президент Латвийской ассоциации моделей Дайра Силава и менеджер этой же ассоциации Роландс Привертс. У Силавы было обнаружено 1,860 кг кокаина стоимостью около 100 000 латов, у Привертса - 0,9 грамма кокаина. В ноябре 2000 года Верховный Суд приговорил Привертса за контрабанду наркотиков к лишению свободы на шесть лет, Силаву - на пять, обоих с конфискацией имущества. Были освобождены досрочно.

30 января 1996 года бывший нарком внутренних дел Латвийской ССР

88-летний Альфонс Новикс был приговорен к пожизненному заключению и вскоре скончался в тюрьме.

30 января 1992 года в бывшем Доме офицеров ПрибВО в Риге на улице Меркеля снова открылся Дом Рижского Латышского общества. Но прежнего влияния на общественную жизнь у него уже не было.

30 января 1989 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд: +7.9 градусов.

В тот же день руководители Народных фронтов Латвии и Эстонии, а также литовского «Саюдиса» отправили письмо Михаилу Горбачеву с просьбой проверить законность ареста членов Организационного комитета воссоединения «Карабах».

30 января 1988 года организация «Хельсинки-86» направила меморандум ЦК КПЛ с требованием провести внутриполитические реформы и соблюдать национальные интересы латышского народа.

30 января 1970 года в Риге был зафиксирован температурный рекорд: — 33,8 градусов.

30 января 1945 года Совинформбюро сообщило: «Авиация Краснознамённого Балтийского флота атаковала суда противника в районе порта Лепая (Либава) и потопила четыре немецких транспорта общим водоизмещением в 26 тысяч тонн».



30 января 1935 года газета «Ритс» сообщила, что вчера секретарь президента министров привез в подарок первой школе Карлиса Улманиса в Берзмуйже от главы правительства 86 книг и картину художника Ольгертса Салдавса «Молотьба пшеницы». Секретарь прибыл в школу во время урока пения и ученики в благодарность исполнили государственный гимн и «Песню свободной Латвии».

30 января 1934 года окружной суд Риги утвердил решение о закрытии экстремистской организации «Перконкрустс».

30 января 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В правительственных кругах возбужден вопрос о запрещении просеивания пшеничной муки, так как в Латвии в настоящее время едят исключительно просеянный белый хлеб, что обходится слишком дорого государству. Такой хлеб, кроме того, не здоров, так как он лишен витаминов. Просеивание муки уже запрещено во многих странах».



30 января 1921 года в Риге возле Большой Гильдии состоялась праздничная манифестация в честь юридического признания Латвии, с флагами и тремя оркестрами. Участники шествия приветствовали главнокомандующего армией, президента Конституционного собрания, премьер-министра, а также представителей Италии, Финляндии, Франции и Великобритании.

Фото - president.lv, mixnews.lv, pasts.lv, газета "Час", журнал "Илюстретс журналс".