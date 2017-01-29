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Одним из самых проблемных среди доминирующих участников рынка является предприятие Latvijas Pasts. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила председатель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

"Самые большие проблемы у нас с Latvijas pasts. Мы только закончили судебное дело с ними, там было два нарушения. Суд поддержал наше решение. Latvijas pasts – это предприятие, у которого действительно есть инфраструктура. В отдаленных зонах они действительно доминирующие. Но, например, зона Латгалии - там Latvijas pasts дискриминирует других. В этой зоне они отдают предпочтение и более лучшие условия своему дочернему предприятию, нежели другому игроку рынка. В Латгалии дочернее предприятие Latvijas pasts выиграло немало закупок. К сожалению, у нас опять появились на них жалобы, мы их рассматриваем. Мы уже не понимаем, сколько мы уже можем с нашим доминирующим игроком разбираться", - сказала Абрама.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции (СК) в 2016 году оштрафовал 16 компаний, суммарный размер штрафов составил 1,657 млн евро. Кроме того, в прошлом году в госбюджет поступили 4,867 млн евро, уплаченные компаниями по результатам судебных тяжб о ранее принятых решениях Совета по конкуренции.