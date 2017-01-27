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В Латвии в 20-30 годах прошлого столетия имел место антисемитизм, но он проявлялся не так агрессивно, как, к примеру, в Польше или на Украине. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, историк Каспар Зеллис.

Он отметил, что росту антисемитизма способствовал миф нацистов о том, что вина за депортацию латышей лежит именно на евреях.

"Антисемитизм остается и сегодняшней проблемой для всего христианского мира. Если говорить о семенах этого явления, то почву для этого взрыхлили нацисты, которые по-своему объяснили то что произошло в 40-41 годах. Это концепция "страшного года" о том, что именно евреи были теми, кто приветствовал русские танки, теми, кто получил разные льготы от советской власти; евреи были чекистами, евреи вывезли латышей и так далее", - сказал Зеллис.

По его словам, нацистская пропаганда была нацелена на то, чтобы объединить большевизм и еврейство в единое целое.

"Был создан один большой пропагандистский нацистский миф о том, что Латвию уничтожали бы, а всех латышей вывезли, если бы не пришла немецкая армия. Не случись этого, в Латвии был бы создан, как они писали, "еврейский рай"", - сказал Зеллис.

Всего в Латвии во время Холокоста погибло около 70 тысяч латвийских евреев и еще 20 тысяч евреев, привезенных из других стран. Историки считают что Холокост пережили от 300 до 1000 латвийских евреев, помимо тех, кто находился в Советской армии или в эвакуации в СССР.

Из живших до войны в Латвии евреев было уничтожено 89,5 %. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.