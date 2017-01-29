Эксклюзив |

Благодаря международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который проходил в Юрмале на протяжении многих лет, курортный город повысил свою узнаваемость, как в самой Латвии, так и далеко за ее пределами. Об этом в эфире радио Baltkom заявила новоизбранный председатель Юрмальской думы Рита Спроге.

"Сначала я бы хотела сказать спасибо "Новой волне" за то, что они были, но теперь это уже история, к сожалению. Благодаря этому фестивалю наш город повысил свою узнаваемость. На "Новую волну" приезжало достаточно много зрителей из-за границы, представителей СМИ и все всегда прекрасно знали, где находится Юрмала. Так что, большое спасибо всем организаторам. Теперь у нас все меняется. Немало желающих провести у нас свои фестивали. У нас появился новый прекрасный фестиваль, который проводит Лайма Вайкуле. Также не менее красивый фестиваль Инессе Галанте. Да, поменялся репертуар и музыка, но могу сказать, что все меняется только к лучшему. Новое -- это не значит что-то плохое", - сказала Спроге.

Как известно, "Новая волна" на протяжении 12 лет проводилась в Юрмале.

Однако, после того, как летом 2014 года глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в преддверии конкурса в очередной раз внес в латвийский черный список российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию - организатор "Новой волны" заявил о переносе конкурса из Латвии.

С 2015 года конкурс проводится в Сочи.