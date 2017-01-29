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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, назвавшая глав США и России двумя гориллами в джунглях, показала свою ярко выраженную неприязнь как к новоизбранному президенту Америки Дональду Трампу, так и к Владимиру Путину. Подобное поведение человека, которого многие наши политики называют "символом Латвии", не совсем корректно. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил военный эксперт, политолог Раймонд Рубловскис.

"Я думаю, тут прорвала изначальная неприязнь к политикам такого рода и, что они берут верх. Всеми этими образными словами она обзывает двух самых влиятельных людей мира, которые управляют державами с ядерным оружием. Для многих сейчас стало проблемой то, что Трамп – он из тех людей, которые все взвешивают, исходя из реальной политики. Люди 25 лет копошились в этом либеральном болоте и тут приходит человек, который меняет на ходу все эти условия и правила. Решения, принятые Трампом хотя бы за последнюю неделю, уже вызвали немало шороху. Возвращаясь к заявлениям экс-президента, повторю всем известные слова – это тот самый случай, когда можно было промолчать", - сказал Рубловскис.

Как уже сообщалось, бывшая глава латвийского государства Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала нового президента США Дональда Трампа, заявив, что он заставил говорить о себе весь мир и тем самым превзошел "своего друга Владимира Путина". Об этом Вике-Фрейберга заявила в эфире передачи "Один на один" на Латвийском телевидении.

Она также назвала Трампа и Путина "альфа-самцами" и отметила, что было бы интересно посмотреть, как они будут общаться при встрече.

"Будет интересно посмотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга.