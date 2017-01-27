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Рижская высшая школа экономики (SSE Riga) используется политиками в своих интересах. Об этом заявил Андерс Палзовс, который ранее решением Министерства образования и науки (МОН) был смещен с должности ректора SSE Riga из-за недостаточных знаний госязыка. Об этом пишет la.lv.

"Должен отметить, что мой уровень знаний латышского языка и латвийской политики достаточен, чтобы я мог понять, что нас используют в политических играх, и это никак не связано с назначением меня на должность ректора", - сказал Палзов.

Он отметил, что руководство ищет решение и ведет переговоры с МОН. "Сейчас мы готовимся к переговорам с МОН. Надеемся найти решение, которое соответствует нормативным актам ЛР и директивам ЕС. Я уверен, что мы его найдем", - отметил Палзов.

Ректор заявил о том, что до момента окончания переговоров с МОН воздержится от дополнительных комментариев.

Как уже писал Mixnews, ранее МОН сместил Палзова с должности ректора SSE Riga по причине недостаточных знаний латышского языка.

Ранее МОН по той же причине не утвердил на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.