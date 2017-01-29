NEPLP возьмется за слишком громкую рекламу на ТВ (+ОПРОС) (7)

фото

Эксклюзив | 29 января 2017 года, 16:47

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) планирует рассмотреть вопрос слишком громких реклам на телевидении. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила новоизбранный член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидака.

По ее словам, очень многие телезрители жалуются на то, что в сравнении с передачами или какими-либо сериалами реклама звучит намного громче.

"Это та проблема, с которой сталкиваются абсолютно все и жалуются очень многие. Надо будет обсудить этот момент с каналами, что у них там такое происходит, какие проблемы. Этот вопрос уже принят к сведению", - сказала Лидака.

Как уже сообщалось, Сейм утвердил Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику на пост членов национального совета по электронным СМИ.

Лидака раннее сообщила о том, что планирует на посту члена совета привести в порядок медиа-политику Латвии в соответствии с новыми установками Министерства культуры, а также сделать более доступным весь латвийский контент каждому зрителю или слушателю.

Комментарии 7
Патриот 55 минут назад
10 лет вообще не смотрю Латвийское ТВ, и смотреть не собираюсь. В экране одни и те же дебильные рожи и русофобская пропоганда. Ну и конечно Латышский могучий который терпеть не могу. Политика властей напрочь отбила желание изучать и уважать этот язык. И вообще кто меня может заставить после всего быть лояльным к стране которая тебя предала.
3
Ответить
Анна56 минут назад
Неужели чем-то путным заимутся? Смотреть ТV,себя не уважать, спасибо инету. Именно на телеканале Россия,звук ужасно тихий становится,а реклама орёт, как подорванная.Это потому,что он сильно ненавидим всякими там надзирателями,остальные каналы не лучше,1 й Балтийский не канал,а расчленёнка, нет Время покажет,Человек и закон,новая передача 1 я студия- где это всё?За мои деньги будут решать,что мне смотреть.Специально пихают тупые шоу,судя по себе,обнаглели от своей пещерной ненависти,гады.
Ответить
Патриот 50 минут назад
И вообще нах....й пошли! Уроды.
Ответить