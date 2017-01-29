NEPLP возьмется за слишком громкую рекламу на ТВ (+ОПРОС) (7)
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) планирует рассмотреть вопрос слишком громких реклам на телевидении. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила новоизбранный член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидака.
По ее словам, очень многие телезрители жалуются на то, что в сравнении с передачами или какими-либо сериалами реклама звучит намного громче.
"Это та проблема, с которой сталкиваются абсолютно все и жалуются очень многие. Надо будет обсудить этот момент с каналами, что у них там такое происходит, какие проблемы. Этот вопрос уже принят к сведению", - сказала Лидака.
Как уже сообщалось, Сейм утвердил Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику на пост членов национального совета по электронным СМИ.
Лидака раннее сообщила о том, что планирует на посту члена совета привести в порядок медиа-политику Латвии в соответствии с новыми установками Министерства культуры, а также сделать более доступным весь латвийский контент каждому зрителю или слушателю.