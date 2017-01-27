Шендерович на Baltkom: иногда хочется махнуть рукой на Родину (15)

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Эксклюзив | 27 января 2017 года, 20:35

Последние годы в России наблюдается "Путинская миграция". Такое мнение на радио Baltkom высказал российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

"Думаю, за последние годы миллионы людей уехали в разные страны. Иногда охватывает отчаяние в связи со всем, что происходит в моей стране. Хочется махнуть рукой и уехать куда-нибудь. Но меня держит Москва. Это мой город, моя жизнь. И мне не хочется совсем отдавать мой город. Он мой в гораздо большей степени, чем, например, Владимира Владимира Путина. Это мой город и моя страна. И я всегда туда возвращаюсь, хотя для меня там уже работы нет. Теперь вся моя концертная деятельность происходит за пределами России", - отметил он.

По словам Шендеровича, Путин уничтожил свободное телевидение.

"Первый удар пришелся по НТВ, по программе "Куклы", где я был сценаристом. Думаю, что персональную ярость вызвала одна из программ "Крошка Цахес". Он не пережил свой образ. После этого перед моими концертами прорывало трубу, гас свет и т.д.. А после Крыма уже перестали притворяться приличной страной, говорили, что концертов просто никогда больше не будет", - рассказал он.

Шендерович также рассказал, что в детстве проводил в Риге много времени.

"C 1962 года, на протяжении 12-15 лет, я проводил каникулы в Латвии, в Саулкрастах, где жила бабушка", - отметил он.

Добавим, 28 января в Риге состоится концерт Виктора Шендеровича "Новое и лучшее из старого…".

Комментарии 15
Анита51 минуту назад
А у него есть родина? Очередной клеветник либеральноозабоченный,зачем он здесь?
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Pedro Valcmans50 минут назад
а родина та у тебя мил человек где,такш ты человеще мира,то есть никто и звать никах,шут.
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Крик51 минуту назад
Ну так и махни на Израиль рукой - в чём проблема??? Нет конечно, мало ли народ Российскмй вынесет вердикт тебе "под зад коленом", где же ты харчеваться и гадить то будешь.
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