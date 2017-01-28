Историк: в социальной памяти латышей советская оккупация хуже нацистской (4)

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Эксклюзив | 28 января 2017 года, 18:42

Период, когда Латвия находилась в составе Советского Союза в Латвии зачастую воспринимается хуже, чем оккупация нацистской Германией. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, историк Каспар Зеллис.

«Это такой нонсенс, который сложился в нашей социальной памяти. Конечно, этому можно найти объяснение. Все потому, что советская оккупация была первая и последняя, а нацистская оккупация длилась всего четыре года. Советское время для Латвии длилось 50 лет – совсем другие рамки. Такое явление наблюдается не только у нас, но и у литовцев и эстонцев», - сказал Зеллис.

По его словам, следует различать официальную позицию Латвии и восприятие истории жителями страны.

«На официальном уровне у нас все в порядке. Однако официальный уровень – это одно. Если говорить о памяти, в частности, о политической памяти, которую в нас формируют наши политики, то сами политики ходят и поминают жертв Холокоста. Но это не относится к социальной памяти. Для обычных людей эти мероприятия проходят мимо. То же самое можно сказать и о других днях», - сказал Зеллис.

27 января в Латвии, как и во многих других странах, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Комментарии 4
суповая кухня29 минут назад
Советское время для Латвии длилось 50 лет
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судя по тому что вы вытворяли последни е 26 лет,таких 50 у вас уже никогда не будут.Да .......оно вам и не нада.
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Патриот 14 минуты назад
Во время оккупации численность населения была два миллиона 900 тысяч . Сейчас 1.5 миллиона. Плюс пару сотен баранов которые сидят у кормушек. Колбасу в Москву эшелонами возили, а сейчас. Кругом болото и жирные экологические лохматые комары+ хуторяне у которых ни когда мозгов небыло. Пи...ры!!! Такую прекрасную страну уничтожили.
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Не лоялен!19 минут назад
Млин сколько можно уже твердить реально про эту оккупацию?Реально достали уже!Оккупация если в Латвии и была то она была херову тучу времени назад,что изменится от того что вы парите народу мозг с этой оккупацией?Что вы думаете что русскоязычные жители поверят в это и уедут от сюда?Хрен вам!Если оккупация и была,то в этом виноваты в первую очередь политики которую эту оккупацию допустили!Почему народ простой должен из-за того что вы не умеете управлять странной из-за этого страдать?Вы сами позволили этой оккупации произойти,уже прошло уймо времени и при желании за это время можно было 150 тысяц раз все отстроить и построить заново,если бы правящая элита воровала меньше,достали уже со своей оккупацией!
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