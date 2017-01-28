Эксклюзив |

Президент России Владимир Путин поддерживает свой политический рейтинг на высоком уровне только за счет военных конфликтов, в которых косвенно или напрямую участвует РФ. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский писатель-сатирик Виктор Шендерович.

«Я не знаю, чем они там планируют забавлять российский народ дальше, потому что украинской агрессией забавляли, грузинской забавляли, сирийской забавляли. И общий счет погибших от российских интервенций пошел на пятизначное число. Чем они намерены забавлять дальше – не знаю. Ясно одно: Путин успешно существует как политик только в состоянии войны. Ничего личного, чистая технология: в мирное время Путин – лузер. Лузер. Мы говорим не о нулевых, когда он получил растущую экономику и нефть, вздорожавшую в десять раз. Дикая халява, на которой он поднял свой рейтинг, потому что народ нехитро связал это с его появлением. Мы говорим о результатах его правления, когда кончилась халява», - сказал Шендерович.

По его словам, сегодня международная политическая элита считается с Россией лишь благодаря тому, что эта страна обладает ядерной мощью.

«Мы не можем предложить ни айфоны, ни машины, ни брюки толком сшитые, ни ботинки, не можем ничего предложить на экспорт, кроме ада. Но ад мы можем экспортировать. И мы говорим – вы не хотите, чтобы мы экспортировали ад? Считайтесь с нами», - сказал Шендерович.

Он также добавил, что жители России, импонирующие президенту, чаще всего бояться потерять свое место работы и, как следствие, заработок.

«Отличие от оруэлловского, а также сталинского миров заключается в том, что жизни людей по сути ничего не угрожает. Да, могут посадить, и даже могут убить, как мы теперь знаем. Но если говорить о независимом поведении, то в принципе жизни и свободе ничего не угрожает. Если трусость в сталинские времена я могу чем-то оправдать – просто желанием выжить, то трусость в путинские времена оправдать нечем. Это очень пошлая трусость. Речь ведь не идет о том, что тебя расстреляют. Тебя просто выгонят из теплого местечка. Тебя лишат каких-то благ. Ипотека погубила российскую журналистику», - сказал Шендерович.

28 января в Риге прошел концерт Виктора Шендеровича «Новое и лучшее из старого...».