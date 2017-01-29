Константин Райкин: с возрастом у актера не истекает срок годности (5)

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Эксклюзив | 29 января 2017 года, 21:32

Константин Райкин — сын своего отца, кажется, не мог не выйти на сцену. Однако сам он себя видел далеко от театральных кулис — в науке, и даже готовился поступить на биофак.

Можно считать, что спонтанное решение выступить перед приемной комиссией «Щуки» стало судьбоносным, потому что мы, зрители, получили совершенно уникального и талантливого кино- и театрального актера, а впоследствии, и художественного руководителя Московского театра «Сатирикон». Констатин же растворился в профессии, влюбился в нее безоглядно и навсегда, перестав мыслить себя отдельно от театра, который стал для него целым смыслом жизни.

В конце февраля Константин Райкин приедет в Ригу со своим поэтическим моноспекталем -- «высокая поэзия, пропущенная через сердце». А мне удалось побеседовать с ним всего полчаса. Но это стали совершенно незабываемые тридцать минут - мой герой поразил меня своей искренностью, честностью, глубиной и какой-то человеческой добротой.

Евгения Шафранек

  • Люблю театр! Моя жизнь имеет смысл только потому, что я работаю в этом странном доме. Мне и здоровье нужно-то только для этого. Я счастливый, потому что занимаюсь любимым делом!

  • Чувствую и легко распознаю лесть и фальшью меня не проведешь. Более того, я могу допустить некоторое ее количество. Главное, отдавать себе отчет в том, что это все-таки лесть.

  • Люблю комфорт, но я совершенно спокойно могу без него прожить.

  • Я не чувствую свою звездность, никогда не ощущал ее и даже не очень понимаю, что это такое.

  • Раньше на улице узнавали больше, сейчас многие меня не знают, но я по этому поводу не переживаю и не досадую. Я уже очень сильно взрослый, и есть вещи гораздо более важные, гораздо более интересные в работе и творчестве, чем слава. И популярность не может быть ни смыслом, ни целью, ни чем-то таким, на что ты тратишь свое время будучи взрослым человеком. Хотя взрослость — понятие очень относительное.

  • Мне кажется, что люди, которые находятся состоянии влюбленности, прекрасны, но неплохо бы им поскорее поссориться! (Смеется) Потому что именно в ссоре люди не стесняются быть такими, какие они есть на самом деле, а это очень важно! Если человек порядочный, добрый, настоящий, он и в ссоре порядочный, добрый и настоящий, даже когда злой. А подлец окажется подлецом. И чем быстрее это проявится, тем лучше!

  • Очень важно, чтобы человек, который занимается искусством сохранял бы какой-то детский, непосредственный чистый взгляд на жизнь, не утрачивал бы способности удивляться, потрясаться и быть учеником при всех своих профессорских регалиях и званиях. И это качество всегда, во все времена было необходимо человеку, который занимается искусством.

  • С возрастом у актера не заканчивается срок годности, но работа в театре требует колоссальных физических сил и затрат энергии, поэтому театр все-таки - дело молодых. Хотя есть, конечно, и старые мастера, которые что-то делают поразительно. Но то, что круг возможностей сужается — это точно.

  • Я не разделяю время на современность и какое-то «наше время», и очень не люблю тех, кто так делает. Совершенно не хочу возвращаться назад, хотя понимаю, что сейчас мои возможности в силу возраста сужаются, а какие-то уже сузились. Но взамен этого приходит что-то другое — мастерство и понимание. Я ведь занимаюсь не только актерством, но педагогикой, режиссурой, руковожу театром — это все серьезные вещи, которые требуют огромного опыта. И вот ими можно заниматься почти до самого конца, но при этом становиться все лучше и лучше.

  • Люди меняются и молодежь меняется! И было бы плохо, если бы этого не происходило. Они ведь меняются в разные стороны. Но то, что средний уровень образованности стал ниже, а точнее, уровень необразованности уже зашкаливает и перешел уже какие-то санитарные нормы — факт. А сейчас я сам себя остановлю, потому что Латвия, при всей родственности, родности и близости моему сердцу, все-таки другая страна, поэтому мне не хочется проблемы своей страны выносить из нашей огромной избы.

  • Я здесь, в моей родной стране, веду достаточно сложную жизнь, потому что я высказываюсь достаточно откровенно, но вы не имеете к этому, слава Богу, никакого отношения. А я терплю и потерплю еще немало.

  • Искусство пытается проникнуть во все утолщающуюся защитную броню современного человека. Броня совершенно закономерно укрепляется, потому что эта лавина чудовищной информации, которая ежеминутно обрушивается на нас, способна убить или свести с ума. Мы защищаемся и адаптируемся к такому колоссальному количеству ужасного или прекрасного, которое раньше бы человека потрясло, а теперь - нет.

  • Но с помощью искусства можно опять ощутить вкус к жизни — испытать ужасание от уродства, восторг перед красотой, и это главная его цель. Человеку свойственно ко всему привыкать - и к плохому, и к хорошему. И современное искусство ищет новые формы и способы, чтобы проникнуть под толстую кожу зрителя. Но это не искусство становится безнравственным, а способы становятся все более и более изощренными. И сегодня искусство стало все более откровенным, все более агрессивным, оно часто пользуется шоком, как способом воздействия на зрителя. Именно поэтому оно приближается к каким-то жизненным буквальностям, оно стало более физиологичным, эротические сцены стали более откровенными, сцены насилия стали более жестокими, речь персонажей приближается все более к грубой человеческой речи, более брутальной, маргинальной, в которой много мата.

  • Мат сегодня - характернейшая особенность народной речи любого социального слоя. И я сейчас давлю на общую мозоль. Достаточно в афише поставить ограничение по возрасту или предупреждение, чтобы каждый сам принял решение, смотреть или не смотреть.

  • Есть ведь и документальный театр, где речь взята из жизни, не говоря уже о документальном кино! Как вот снимать кино про жизнь солдат в армии, когда там вся жизнь армии на мате? На всех этих четырех запрещенных словах держится вся наша боеспособность. Нет этих слов — нет и армии. Да и не только армии, но и русской речи.

  • Вообще, очень непростое это явление, которое может быть не только плохим, но иногда ведь и хорошим, очень остроумным, талантливым. Больше плохим, конечно, чем хорошим, но кто сказал, что на сцене или на экране должно быть показано только хорошее? А почему плохое не должно быть показано?

  • В самых замечательных, прекрасных, очень сердечных и даже божественных и светлых пьесах может использоваться мат. И запретить его — это как борьба с зеркалами - неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

Комментарии 5
Анита50 минут назад
Ключевое слово - моноспектакль,министр без портфеля.В его театре нет аншлагов.Он ударился в бизнес,обозлился,а срок годности тю-тю. Сам - всё для себя любимого,папа в гробу крутится.
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да уж27 минут назад
Уже на пенсию скоро, а всё ещё сын. Это доказывает, что именно папаша и протащил его в профессию.
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Крик1 час назад
Да,да, мы ли не знаем Райкин что иногда ваш "продукт" со сроком, а внутри уже "гнилое содержимое".
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