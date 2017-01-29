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Константин Райкин — сын своего отца, кажется, не мог не выйти на сцену. Однако сам он себя видел далеко от театральных кулис — в науке, и даже готовился поступить на биофак.

Можно считать, что спонтанное решение выступить перед приемной комиссией «Щуки» стало судьбоносным, потому что мы, зрители, получили совершенно уникального и талантливого кино- и театрального актера, а впоследствии, и художественного руководителя Московского театра «Сатирикон». Констатин же растворился в профессии, влюбился в нее безоглядно и навсегда, перестав мыслить себя отдельно от театра, который стал для него целым смыслом жизни.

В конце февраля Константин Райкин приедет в Ригу со своим поэтическим моноспекталем -- «высокая поэзия, пропущенная через сердце». А мне удалось побеседовать с ним всего полчаса. Но это стали совершенно незабываемые тридцать минут - мой герой поразил меня своей искренностью, честностью, глубиной и какой-то человеческой добротой.

Евгения Шафранек

Люблю театр! Моя жизнь имеет смысл только потому, что я работаю в этом странном доме. Мне и здоровье нужно-то только для этого. Я счастливый, потому что занимаюсь любимым делом!

Чувствую и легко распознаю лесть и фальшью меня не проведешь. Более того, я могу допустить некоторое ее количество. Главное, отдавать себе отчет в том, что это все-таки лесть.

Люблю комфорт, но я совершенно спокойно могу без него прожить.

Я не чувствую свою звездность, никогда не ощущал ее и даже не очень понимаю, что это такое.

Раньше на улице узнавали больше, сейчас многие меня не знают, но я по этому поводу не переживаю и не досадую. Я уже очень сильно взрослый, и есть вещи гораздо более важные, гораздо более интересные в работе и творчестве, чем слава. И популярность не может быть ни смыслом, ни целью, ни чем-то таким, на что ты тратишь свое время будучи взрослым человеком. Хотя взрослость — понятие очень относительное.

Мне кажется, что люди, которые находятся состоянии влюбленности, прекрасны, но неплохо бы им поскорее поссориться! (Смеется) Потому что именно в ссоре люди не стесняются быть такими, какие они есть на самом деле, а это очень важно! Если человек порядочный, добрый, настоящий, он и в ссоре порядочный, добрый и настоящий, даже когда злой. А подлец окажется подлецом. И чем быстрее это проявится, тем лучше!

Очень важно, чтобы человек, который занимается искусством сохранял бы какой-то детский, непосредственный чистый взгляд на жизнь, не утрачивал бы способности удивляться, потрясаться и быть учеником при всех своих профессорских регалиях и званиях. И это качество всегда, во все времена было необходимо человеку, который занимается искусством.

С возрастом у актера не заканчивается срок годности, но работа в театре требует колоссальных физических сил и затрат энергии, поэтому театр все-таки - дело молодых. Хотя есть, конечно, и старые мастера, которые что-то делают поразительно. Но то, что круг возможностей сужается — это точно.

Я не разделяю время на современность и какое-то «наше время», и очень не люблю тех, кто так делает. Совершенно не хочу возвращаться назад, хотя понимаю, что сейчас мои возможности в силу возраста сужаются, а какие-то уже сузились. Но взамен этого приходит что-то другое — мастерство и понимание. Я ведь занимаюсь не только актерством, но педагогикой, режиссурой, руковожу театром — это все серьезные вещи, которые требуют огромного опыта. И вот ими можно заниматься почти до самого конца, но при этом становиться все лучше и лучше.

Люди меняются и молодежь меняется! И было бы плохо, если бы этого не происходило. Они ведь меняются в разные стороны. Но то, что средний уровень образованности стал ниже, а точнее, уровень необразованности уже зашкаливает и перешел уже какие-то санитарные нормы — факт. А сейчас я сам себя остановлю, потому что Латвия, при всей родственности, родности и близости моему сердцу, все-таки другая страна, поэтому мне не хочется проблемы своей страны выносить из нашей огромной избы.

Я здесь, в моей родной стране, веду достаточно сложную жизнь, потому что я высказываюсь достаточно откровенно, но вы не имеете к этому, слава Богу, никакого отношения. А я терплю и потерплю еще немало.

Искусство пытается проникнуть во все утолщающуюся защитную броню современного человека. Броня совершенно закономерно укрепляется, потому что эта лавина чудовищной информации, которая ежеминутно обрушивается на нас, способна убить или свести с ума. Мы защищаемся и адаптируемся к такому колоссальному количеству ужасного или прекрасного, которое раньше бы человека потрясло, а теперь - нет.

Но с помощью искусства можно опять ощутить вкус к жизни — испытать ужасание от уродства, восторг перед красотой, и это главная его цель. Человеку свойственно ко всему привыкать - и к плохому, и к хорошему. И современное искусство ищет новые формы и способы, чтобы проникнуть под толстую кожу зрителя. Но это не искусство становится безнравственным, а способы становятся все более и более изощренными. И сегодня искусство стало все более откровенным, все более агрессивным, оно часто пользуется шоком, как способом воздействия на зрителя. Именно поэтому оно приближается к каким-то жизненным буквальностям, оно стало более физиологичным, эротические сцены стали более откровенными, сцены насилия стали более жестокими, речь персонажей приближается все более к грубой человеческой речи, более брутальной, маргинальной, в которой много мата.

Мат сегодня - характернейшая особенность народной речи любого социального слоя. И я сейчас давлю на общую мозоль. Достаточно в афише поставить ограничение по возрасту или предупреждение, чтобы каждый сам принял решение, смотреть или не смотреть.

Есть ведь и документальный театр, где речь взята из жизни, не говоря уже о документальном кино! Как вот снимать кино про жизнь солдат в армии, когда там вся жизнь армии на мате? На всех этих четырех запрещенных словах держится вся наша боеспособность. Нет этих слов — нет и армии. Да и не только армии, но и русской речи.

Вообще, очень непростое это явление, которое может быть не только плохим, но иногда ведь и хорошим, очень остроумным, талантливым. Больше плохим, конечно, чем хорошим, но кто сказал, что на сцене или на экране должно быть показано только хорошее? А почему плохое не должно быть показано?