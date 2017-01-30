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Акция в парке Кронвалда, проведенная студентами Латвийской Академии художеств, в ходе которой памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину был замотан белой тканью разделила мнения и экспертов, и общественности. Одни считают ее хулиганством и вандализмом, другие - самовыражением и способом донести свою мысль до других.

Данная акция - это один из признаков деградации нашего общества. Такое мнение в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала представитель пушкинского общества Светлана Видякина.

"Я не бросаюсь словами, а считаю, что так оно и есть. Те, кто это сделал - будущее нашей страны. Это студенты Академии художеств. Что же вкладывают в них преподаватели, что они делают подобные инсталляции? И это духовный уровень Академии! "- считает Видякина.

По ее словам, данный поступок не является простым хулиганством.

"Когда студенты просто хулиганят, они надевают на скульптуры шапки, кеды, натягивают старые пиджаки, сигареты в карман вкладывают. На Западе есть традиции, когда для памятников шьют и надевают на них что-то в праздничные дни. А это - война с памятниками, ведь из многих скульптур в парке Кронвалда они выбрали почему-то именно русского поэта. А ведь Пушкин всегда достойно относился к художникам, у него было много друзей среди них, он полагался на них. И вот теперь эти свободные художники вызывают его на новую дуэль, спустя ровно 180 лет", - считает она.

Видякина также напомнила о том, что раньше бульвар Кронвалда назывался улицей Пушкина и только в 1923 году название поменяли и перенесли улицу Пушкина туда, где она находится сейчас.

"Парк Кронвалда называют в народе литературным парком, там стоят памятники многим литераторам. А ведь все младолатыши очень уважительно отзывались о Пушкине, сам Атис Кронвалдс в письмах писал: "Если бы не Пушкин и не Гоголь, мы никогда бы не пришли к возрождению самобытного латышского языка, они подтолкнул нас".

В то время Россия говорила по-французски, Пушкин заставил говорить Россию по-русски. А Латвия тогда же была онемечена. Что же так безграмотна сейчас молодая латвийская нация? Помнят ли они, кто такой Пурвитис, в честь которого названа их Академия? Может, они и этого не знают? Есть такая фраза "гений и толпа". Так оставьте всю эту гадость неразумной толпе в образе неразумных студентов и останьтесь с гением! "Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца!"" - процитировала Видякина поэта.

Комментаторы, защищающие Пушкина в интернете, тоже огорчили Светлану Видякину.

"Столько грязи из их уст идёт, что так и хочется сказать, так чем же лучше вы того порядка, что так хулите вы? Накипело? Но всё равно, даже тем, кто защищает Пушкина, надо нести в себе человека. Мы разговариваем на языке, который подарил нам Пушкин. Это высокий язык, не забывайте этого, не надо привносить в него столько грязи!" - попросила она.

Другое мнение высказал известный скульптор и преподаватель Латвийской Академии художеств Глеб Пантелеев. Он отметил, что не был бы оскорблен, если памятник просто накрыли бы простыней, а потом убрали ее.

"Если памятник не был вымазан какашками, если у него не было что-то отколото, если он не был испорчен краской, не был чем-то обклеен, то я не вижу в этом никакой проблемы", - пояснил он.

Но с точки зрения искусства, закрывать памятники - это вчерашний день, считает эксперт.

"Это метод 60-х годов, есть такой всемирно известный художник Христо Явашев, он упаковывал не только памятники, но и мосты, и даже Рейхстаг в Берлине один раз упаковал. Здесь меня уже ничем не удивишь. Главное в искусстве - творческая идея, всё зависит от нее. Если идея того стоит, и концепция автора интересная и живая, тогда одно дело. Но одноклеточную концепцию, когда видно только желание автора эпатировать, я с творческой точки зрения не принимаю, как выражение слабого искусства. Но не осуждаю, я осуждаю только вандализм"- сказал Пантелеев.

Как профессионал в своей сфере, Пантелеев высказал также своё мнение о рижских конкурсах на создание памятников.

"Тенденция, когда уже заведомо известно, что в конкурсе победит какое-нибудь малоизвестное архитектурное бюро с совершенно ничего не выражающей спиралью или кубиком, нагоняет печаль и уныние. Даже если есть хорошие и серьёзные фигуративные предложения, от них сейчас шарахаются, как лет пятнадцать назад шарахались от любой абстрактной формы. Идёт волнообразный процесс,"- рассказал он.

То, что молодёжь выражает неудовлетворение, это нормально, считает скульптор.

"Моя творческая молодость и начало карьеры пришлось на конец восьмидесятых, начало девяностых годов. Тогда был бум выхода на улицу именно творческих работ, мы не закрывали памятники, мы скандалили по-другому, жанр инсталляции был очень популярен. Потому что до этого ничего подобного не было, а время было достаточно протестное. Это потом всё это устаканилось, стало управляемым и было направлено в соответствующее русло благодаря успешно на тот момент начавшим работать организациям, тому же соросовскому центру современного искусства. И к концу девяностых все протесты восьмидесятых стали обычным мейнстримом, который сегодня уже выглядит ужасно скучно. Сейчас метафорическая инсталляция на улице уже ни у кого не вызовет никаких эмоций, в отличие от конца 80-х, когда даже в подземном переходе у центрального рынка фигуры с люминесцентными лампами в форме лопат в руках вводили прохожих в состояние транса и шока" - вспоминает Пантелеев.

Сейчас идут новые формы искусства, считает скульптор.

"Посмотрите, что в мире происходит, в той же России. Павленский например, скандалист, которого с политической точки зрения можно оценивать по-разному. Однако надо признать, что то, что он делает, это сейчас тот язык, который провоцирует и шокирует, это акционизм. Я не его сторонник, у меня своя сфера. Я скульптор достаточно консервативный, но должен признать, что такие выразительные средства, которые вводят людей в двойственное состояние, заставляют рефлексировать и где-то шокируют - это совершенно другой язык", - рассказал он.

Пусть художники творят, заканчивая разговор сказал Пантелеев.

"Была такая история, когда Борис Николаевич Ельцин, царствие ему небесное, сильно болел, в российской Государственной думе зачитывали бюллетень о состоянии здоровья, и там было, в частности сказано - у президента хрипы в лёгких. На что Жириновский со своего места отпустил реплику - это хорошо, что хрипы, значит живой! Понимаете? Может быть то, что происходит и не совсем казисто, но это свидетельствует, что какой-то процесс происходит, потому что иногда мне кажется, что эта сторона публичного искусства в Латвии вообще умирает и в ближайшее время исчезнет, так что слава богу, пусть они эти свои памятники одевают!" - подытожил скульптор.

Как уже сообщалось, вечером 24 января в рамках художественного эксперимента студенты Академии художеств замотали белой тканью памятник Пушкину в парке Кронвалда, а рядом установили перевернутый манекен.