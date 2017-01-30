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Сейчас в Латвии уже есть около 20 школ где факультативно можно выбрать учебный предмет "Защита государства", однако этот предмет не должен изучаться в принудительном порядке. Такое мнение высказал депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom.

"Те, кто как и я, учился в советское время, помнит обязательные уроки военной подготовки. Занятия были только для галочки, в классах. Показывали плакаты, что делать если сбросят атомную бомбу, рассказывали, как правильно нести автомат, чтобы, как говорят ваши слушатели, расплавленный металл не капал на ноги [звонок соответствующего содержания прозвучал во время обсуждения темы — Ред.]. Да, я был один из лучших стрелков в школе, ходил на соревнования, но это было очень редко. В нынешней же учебной программе теория комбинируется с практикой. Ребята часто ходят в лес, занимаются на природе. Если есть возможность - ездят в военные части в Адажи или в Алуксне посмотреть технику, но это уже, скорее, экстра. А прыжки с парашютом в программу не входят", - разъяснил депутат.

Самая главная проблема в данном проекте - дефицит педагогов, полагает Латковскис.

"Даже в тех школах, где этот предмет есть, не всегда хватает учителей и инструкторов. Ведь преподаватель "Защиты государства" должен не только быть военным, но и иметь педагогический диплом. Таких людей не очень-то много и найти их непросто. В прошлом году наша комиссия ездила в школу в Яунелгаву, где такая программа работает уже много лет. Вызывали представителей министерства образования, Яунсардзе, министерства обороны, искали решение, как найти больше таких учителей", - рассказал депутат.

Патриотизм строится на любви к своей стране, а не на ненависти к другим странам, но это не компенсируешь "обязаловкой", сказал Айнар Латковскис.

"Главным составляющим этих уроков должен быть патриотизм. И будет лучше, если таких школ станет больше. Но не надо делать это обязательным предметом, как в советское время. Школа - не единственная возможность получить эти знания и умения. У нас есть Яунсардзе, есть Земессардзе. Даже в самом маленьком муниципалитете Латвии есть хоть одна школа, где можно записаться в яунсарги", - разъяснил свою позицию Латковскис.

Как уже сообщалось, новый командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калныньш предлагает ввести для старшеклассников обязательные уроки военной подготовки.