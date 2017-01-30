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Страстное желание находиться в гуще событий заставили фотографа Георгия Пинхасова прилететь в страны Балтии в момент, когда там происходили протесты, связанные с распадом СССР. Об этом в программе "Встретились, поговорили" в эфире радио Baltkom рассказал сам фотограф, лауреат международных премий, член легендарного фото-агентства Магнум.

"Я был молод и энергичен. Мне ужасно хотелось быть свидетелем этих моментов. Это была страсть увидеть и попасть в эти события. Для меня эти дни были чередой случайностей. Например, прыгнуть в самолет, который не летит в Вильнюс, и неожиданно оказаться там", - вспоминает Пинхасов.

По его словам, в Вильнюсе работать пришлось в полной темноте.

"Я услышал выстрелы. Был абсолютно уверен, что это холостые патроны. Кто-то кричал, как сумасшедший… Я попал в какое-то место, где была совершенная темнота. Не было ничего видно. Там лежали какие-то люди. Там была атмосфера, была истерика, но я не видел мертвых людей ", - рассказывает фотограф.

Как отмечает сам Георгий Пинхасов, делая фотографии в совершенной темноте, он и не подозревал, что это получились за снимки. Уже позднее он увидел свои работы во всех изданиях.

"Когда я вернулся в Париж, то мне показали пачку моих фото и это оказалось кровавое зрелище. Вспышка вырвала то, что я не успел увидеть. В редакции проявили пленку, и это кровавое зрелище представили везде," - вспоминает он.

На следующий день фотограф отправился в Ригу и сразу же попал в здание МВД, которое накануне было захвачено бойцами ОМОНа.

"Зашли как хозяева. Поднялись на этаж и увидели разбитые стекла. Сделали фотографии. Никаких людей не было, просто была кровь, которую смывала уборщица", - рассказывает Пинхасов.

Как он сам признается, он не пытался как-то влиять на ситуацию, а просто пытался запечатлеть факты.

"Это была просто задача показать, что случилось. В результате, появились редчайшие фотографии, который стали ключевыми", - отмечает Георгий Пинхасов.

Напомним, что в январе 1991 года в Риге и Вильнюсе произошли трагические события, связанные с распадом СССР, в которых имелись жертвы.