Ашераденс: управляющего Рижского порта надо искать за границей (4)

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Эксклюзив | 30 января 2017 года, 15:31

На должность управляющего Рижским свободным портом нужно объявить международный конкурс, заявил министр экономики Арвил Ашераденс в интервью передаче LNT "900 секунд".

Вопрос будет рассмотрен коалиционными партиями. Решающим будет мнение министра сообщения Улдиса Аугулиса, потому что именно с ним должны согласовать кандидатуру управляющего восемь членов правления порта.

Ашераденс добавил, что перед новым управляющим стоит задача сохранить конкурентоспособность порта в условиях падающего грузооборота.

Как в интервью радио Baltkom рассказал член правления Рижского свободного порта Михаил Каменецкий, теоретически портом может руководить и иностранец.

"Но, думаю, что господин Шадурскис будет возражать. Скажет, что он должен в совершенстве знать латышский", - сказал он.

По словам Каменецкого, руководить портом должен человек, который знает проблемы изнутри.

Напомним, 25 января правление порта получило заявление об уходе от многолетнего управляющего портом Леонида Логинова.

Комментарии 4
пенсионер50 минут назад
в Америке, Канаде? Он точно знает что здесь нет честных, умных работников такого уровня?Как то оскорбительно это звучит
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4446 минут назад
проэкт укропия-2.
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эдо51 минуту назад
По заголовку можно подумать, что нынешний управляющий сбежал. И его нужно искать за кордоном.
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