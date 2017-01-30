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На должность управляющего Рижским свободным портом нужно объявить международный конкурс, заявил министр экономики Арвил Ашераденс в интервью передаче LNT "900 секунд".

Вопрос будет рассмотрен коалиционными партиями. Решающим будет мнение министра сообщения Улдиса Аугулиса, потому что именно с ним должны согласовать кандидатуру управляющего восемь членов правления порта.

Ашераденс добавил, что перед новым управляющим стоит задача сохранить конкурентоспособность порта в условиях падающего грузооборота.

Как в интервью радио Baltkom рассказал член правления Рижского свободного порта Михаил Каменецкий, теоретически портом может руководить и иностранец.

"Но, думаю, что господин Шадурскис будет возражать. Скажет, что он должен в совершенстве знать латышский", - сказал он.

По словам Каменецкого, руководить портом должен человек, который знает проблемы изнутри.

Напомним, 25 января правление порта получило заявление об уходе от многолетнего управляющего портом Леонида Логинова.