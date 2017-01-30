Всех вылечат: на радио Baltkom - дискуссия о семейных врачах (2)
Эксклюзив | 30 января 2017 года, 16:30
Завтра, после 17.00 в программе Voice control на радио Baltkom - дискуссия о ревизии показателей деятельности семейных врачей.
В студию радио Baltkom придут глава Госконтроля Элита Круминя, директор третьего ревизионного департамента Инга Варава, госсекретарь Министерства здравоохранения Карлис Кетнерс и министр здравоохранения Анда Чакша.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
пусть это радио закает губу- мы его не слушаем !!!!
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Не мешало-бы научиться правильно писать заголовки статей,чтобы было понятно,о чём идёт речь.Написано - "семенных врачей".Что это за новая профессия у врачей,непонятно,что за семена они изучают?Может это агрономы? Но нет,оказывается,это всего лишь семейные врачи.Но для писавшего заголовок это,судя по всему - одно и то же.
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