Всех вылечат: на радио Baltkom - дискуссия о семейных врачах (2)

фото

Эксклюзив | 30 января 2017 года, 16:30

Завтра, после 17.00 в программе Voice control на радио Baltkom - дискуссия о ревизии показателей деятельности семейных врачей.

В студию радио Baltkom придут глава Госконтроля Элита Круминя, директор третьего ревизионного департамента Инга Варава, госсекретарь Министерства здравоохранения Карлис Кетнерс и министр здравоохранения Анда Чакша.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 2
нет шакалам2 часа назад
пусть это радио закает губу- мы его не слушаем !!!!
Ответить
Anatoly3 часа назад
Не мешало-бы научиться правильно писать заголовки статей,чтобы было понятно,о чём идёт речь.Написано - "семенных врачей".Что это за новая профессия у врачей,непонятно,что за семена они изучают?Может это агрономы? Но нет,оказывается,это всего лишь семейные врачи.Но для писавшего заголовок это,судя по всему - одно и то же.
Ответить