Всех вылечат: на радио Baltkom - дискуссия о семейных врачах
Эксклюзив | 30 января 2017 года, 16:30
Завтра, после 17.00 в программе Voice control на радио Baltkom - дискуссия о ревизии показателей деятельности семейных врачей.
В студию радио Baltkom придут глава Госконтроля Элита Круминя, директор третьего ревизионного департамента Инга Варава, госсекретарь Министерства здравоохранения Карлис Кетнерс и министр здравоохранения Анда Чакша.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.