Эксклюзив |

Завтра, после 17.00 в программе Voice control на радио Baltkom - дискуссия о ревизии показателей деятельности семейных врачей.

В студию радио Baltkom придут глава Госконтроля Элита Круминя, директор третьего ревизионного департамента Инга Варава, госсекретарь Министерства здравоохранения Карлис Кетнерс и министр здравоохранения Анда Чакша.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.