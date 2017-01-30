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Главное в заботе о государстве является забота о собственной семье. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава комитета Рижской думы по безопасности, депутат Дайнис Турлайс, комментируя необходимость введения в школе уроков военно-патриотического воспитания.

"Новому поколению надо ставить перед собой цели и заботиться о семье - детях, жене и родных. Именно из этого и получится забота о своем государстве", - заявил он.

По его мнению, военно-патриотическим воспитанием должны заниматься компетентные педагоги.

"Программу обучения должны составлять педагоги, которые получили соответствующее образование. К занятиям могут быть привлечены и профессиональные военные службы. К примеру, Рижская дума активно сотрудничает с различными инстанциями, организуя летние лагеря для детей из неблагополучных семей, которые попали в поле зрения полиции", - отметил Турлайс.

Депутат поддерживает введение военно-патриотической подготовки в школах, но только факультативно.

"Эти занятия должны проходить так, чтобы это было удобно и ученикам, и родителям. Это могут быть внеклассные и вечерние занятия, на каникулах, в выходные или в любое свободное время", - заметил глава комитета.

Турлайс отметил, что эти уроки должны быть не только уроками военного ремесла, а иметь историческую составляющую и поддерживаться государством.

"Это могут быть военные игры, военно-исторические занятия, вроде похода по местам военных событий в день памяти Оскара Калпакса. Огорчает, что такого рода инициативы возникают только на общественных началах и не поддерживаются государством", - сказал Дайнис Турлайс.

Как уже сообщал Mixnews, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш выразил необходимость восстановить в средней школе уроки военной подготовки.