Адвокат воевавшего в Донбассе латвийца: обвинения серьезные, но шанс есть (8)

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Эксклюзив | 30 января 2017 года, 18:23

Рассмотрение дела бывшего ополченца самопровозглашенной Луганской Народной Республики, жителя Даугавпилса Артема Скрипника в суде Видземского предместья, возможно, будет проходить в закрытом формате. Об этом радио Baltkom рассказала адвокат обвиняемого в военных преступлениях Скрипника, Имма Янсоне.

Юрист отметила, что она верит в невиновность своего подзащитного и в то, что ей удастся это доказать.

«Шансы есть всегда, я верю в них, и поскольку я его защищаю, я верю в его невиновность. Это, знаете, как если спросить у хирурга, есть ли шансы. Да, есть, но все может быть. Обвинения, действительно, серьезные, но, на мой взгляд, все возможно. Все заседания уже назначены. Может быть, будут еще какие-то дополнительные, но вообще последнее заседание должно быть в мае. Нужно дождаться решение суда и понять, на каких основаниях мы можем его обжаловать, если это понадобится. На первых заседаниях будут допрашивать свидетелей, поскольку он не признает свою вину. Обвинения серьезные, но чем они абсурднее, тем легче работать. Некоторые обвинения с считаю абсурдными», - сказала Янсоне.

Прокуратура предъявила Артему Скрипнику обвинение в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины в августе прошлого года.

Судебное рассмотрение дела Скрипника начинается 1 февраля. К начальному обвинению – участие в незаконных боевых действиях за пределами страны – прокуратура добавила также новые: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации.

Наказание по этой статье составляет от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Комментарии 8
мы не Шарли1 час назад
Артюха держись-славяне с тобой!!!! Смерть убийцам и нацистам !!!!
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леший1 час назад
может Латвия наконец-то откроет дело по убийству президента Кеннеди----а то это дело как-то застопорилось==== а ещё можно судить Брейвика, а то что-то Норвегия слишком мало дала===короче непочатый край преступлений по всему миру ещё ждёт судебную систему Латвии, ведь у НАС уже все преступления латышская Фемида уже раскрыла
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леший1 час назад
с каких это пор, Латвия взялась судить людей преступления которых, не произошли на территории Латвии----Латвия теперь что??? мировой жандарм и судья====какой-то судебный беспредел---Пора уже дать по рукам ентой фемиде
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