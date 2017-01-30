Эксклюзив |

Луна – естественный спутник Земли и единственное космическое тело за пределами нашей планеты, куда ступала нога человека.

“Это маленький шаг для человека, но огромный шаг для человечества”, сказал Нил Армстронг впервые ступив на поверхность Луны.

Луна станет темой очередного круглого стола на радио Baltkom.

Эксклюзивные интервью нашей радиостанции дали капитан корабля Аполло -10 Томас Стаффорд, совершивший 8 витков вокруг Луны, экс-руководитель Центра управления полетами НАСА имени Линдона Джонсона ( тот самый «Хьюстон, у нас проблема!») Джордж Эббей, а также конструктор советской космической техники, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну, соратник Сергея Королева Владимир Бугров.

На прямую связь с нашей студией согласились выйти действующие конструкторы ракетной техники, ученые, культурологи, писатели -фантасты.

Луна – это ведь не только ближайший к нам космический объект, но и весьма вдохновляющий образ в мировом искусстве. Простой пример: «Лунная соната» Бетховена, которую великий композитор написал уже будучи абсолютно глухим.

Мы планируем поговорить о Луне с научной, культурологической и даже психологической точек зрения. Что мы знаем и чего не знаем о нашей самой ближайшей соседке?

Присоединяйтесь к нашему эфиру.

Телефоны прямого эфира +371-67212939 и +371-67213939.

Круглый стол пройдет в среду, 1 февраля, c 13 до 15 часов.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.

При поддержке "Новой газеты Балтия", "SpektrPress", "Окно в Москву" и русского вещания LTV7.