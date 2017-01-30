Эксклюзив |

Латвийское правительство латает «дыры» в государственном бюджете за счет автомобилистов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс.

По его словам, вместо того, чтобы бороться с теневой экономикой латвийские власти поддерживают жизнеспособность экономики с помощью транспортной отрасли.

«Во-первых, в Министерстве сообщения нет пункта о том, что дыры в бюджете не должны лататься за счет транспортной отрасли. К сожалению, сегодня мы, владельцы автомобилей и водители, платим за дыры в налогах, которые не связаны с дорогой, транспортом и прочим. Просто с нас очень легко ежегодно брать эти налоги. А все миллионы – в теневой экономике. Там, а не в транспорте. Я бы советовал взяться за теневую экономику, там средств намного больше», - сказал Кулбергс.

Он также добавил, что в данный момент налоги, взимаемые с латвийских автомобилистов, достигли такого высокого уровня, что повышать их уже некуда.

«В Латвии кризис был самым сильным, а умнее всего кризис пережила Эстония – они не использовали много денежных средств. В итоге мы в Латвии использовали все варианты налогов, все варианты, при которых с потребителя транспортного средства можно что-то взять. То есть налог на транспортное средство уже настолько велик, что больше там не взять. Это потолок. В Эстонии, Литве еще есть какие-то варианты, у нас – нет», - сказал Кулбергс.

С 1 января этого года в силу вступил ряд налоговых изменений, которые касаются автомобилистов. В частности, теперь водители, которые ездят на машинах с иностранными номерами и при этом имеют декларированное место жительства в Латвии, должны платить налог в размере 1000 евро в год.