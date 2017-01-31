31 января в истории Латвии: день евро

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на авиационной базе Лиелварде бойцы 17-го противовоздушного батальона Земесардзе обучались обращаться с новым оружием — переносным зенитно-ракетным комплексом RBS-70, производства Швеции. Были куплены в 2004 году за 20 миллионов латов. Курсантов посетил министр обороны Раймондс Вейонис.

Тем же вечером в Риге 33-летний гражданин Российской Федерации Игорь Харламов, известный как резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов, посетил казино Olympic в гостинице Radisson и выиграл джек-пот в размере 317 709,54 евро. Как сообщила газета «Бизнес Вести», выигрыши иностранцев, полученные в результате азартных игр на территории Латвии, не облагаются латвийским подоходным налогом с населения.



31 января 2013 года Сейм в окончательном чтении утвердил закон о порядке введения евро, в котором была установлена целевая дата вступления Латвии в еврозону - 1 января 2014 года. За принятие закона проголосовали 52 депутата коалиционных партий, против были 40 депутатов оппозиции и депутат ВЛ-ТБ/ДННЛ Янис Домбрава, а воздержались два представителя СЗК - Андрис Берзиньш и Янис Дуклавс.



В тот же день перед началом пленарного заседания Сейма возле здания парламента собрались несколько десятков антиглобалистов, которые протестовали против введения евро. Пикетчики держали в руках плакаты "Нет евро!", "Уничтожение Латвии" с изображением рубля и даты 1940 и евро и даты 2014. У направляющихся на заседание депутатов участники пикета спрашивали, как они будут голосовать за утверждение закона о введении евро. Тем, кто собирался голосовать против, пикетчики раздают ленточки в цветах латвийского флага, тем, кто «за» - ленточки синего цвета.

В тот же день руководитель контрольного отдела Центра государственного языка Антонc Курситис сообщил агентству ЛЕТА, что крупнейший акционер и председатель совета «Лиепаяс металургс» Сергей Захарьин оштрафован за неупотребление государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей. Штраф за подобное нарушение составляет от 25 до 200 латов.

31 января 2012 года президент Андрис Берзиньш в передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил, что референдум о присвоении русскому языку статуса второго государственного можно сравнить с весенними поджогами травы – сейчас горит уже более трети земли, поэтому нужно идти и тушить этот пожар. «Когда я призывал не поджигать траву, меня никто не слушал», напомнил Берзиньш.

31 января 2011 года парламентская фракция VL-ТБ/ДННЛ подала проект поправок к Закону о труде, направленный на «уменьшение лингвистической дискриминации» латышей. Согласно законопроекту, работодатели не должны публиковать объявления о работе с указанием конкретных требований по знанию иностранных языков.

31 января 2010 года пресс-секретарь премьера Лига Крапане сообщила, что премьер-министр Валдис Домбровскис без охраны ездит во все зарубежные командировки, кроме стран Балтии, куда он ездит на автомобиле. Домбровскис сам несет ответственность за свою безопасность, так как лично принял решение ездить без охраны.

31 января 2009 года года мэр Риги Янис Биркс на заседании думы объединения ТБ/ДННЛ выступил с предложением законодательно запретить использование коммунистической символики. «Это очень серьезный вопрос, который связан с будущим Латвии. Здесь никакого отступления быть не может», — заявил Биркс, речь которого однопартийцы встретили аплодисментами.

31 января 2008 года у жительницы Даугавпилса в рижской Клинической университетской больнице им. Паула Страдыньша родилась тройня. Это была первая тройня, рожденная в том году. У Жанны Шамане родились две девочки весом примерно по два килограмма, и мальчик.

В тот же день стало известно, что в Валдемарпилсе Талсинского района некий мужчина убил свою супругу и её дочь и пытался совершить самоубийство. В квартире были обнаружены не только два трупа, но и сожитель погибшей женщины. Обе женщины были зарезаны, а мужчина пытался застрелиться из незарегистрированного оружия.

31 января 2007 года комиссия Сейма по правам человека и общества решила вычеркнуть из «Закона об ограничении порнографии и эротики» понятие «эротика» и все, что с ним связано, сделав основной акцент на ограничении порнографии.

31 января 2006 года работа Латвийского радио была нарушена примерно на два часа из-за пришедшего из Марокко на имя гендиректора радиостанции почтового конверта, в котором находились загадочный желтый порошок и листок с написанным по-арабски текстом. Полицейские и пожарные заблокировали улицы и выход из здания. Вызванные на место происшествия эпидемиологи продезинфицировали помещения и осмотрели людей. Вещество было направлено на анализ в Швецию.

В тот же день президент предприятия общественного питания ООО Lido Гунарc Кирсонс подтвердил агентству ЛЕТА информацию, что Lido планирует построить на территории развлекательного центра на ул. Краста в Риге 40-этажную гостиницу. Гостиница будет строиться на месте нынешнего катка с привлечением средств инвесторов. Визуальный облик гостиницы будет напоминать новогоднюю елку, а интерьеры этажей будут оформлены в стиле различных эпох. Проект находится пока в стадии эскизов, и его разработка продолжается, сказал Кирсонс.

31 января 2005 года из-за снегопада было затруднено движение по улицам Риги.

В тот же день в Латвию прибыла новый посол США Кэтрин Тодд Бейли.

31 января 2004 года Государственная оперативная медицинская комиссия заявила, что Латвия готова к проведению профилактических мер по предотвращению эпидемии атипичной пневмонии (SARS) и «птичьего гриппа».

31 января 2003 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга подтвердила, что Латвия поддержит применение силы в Ираке и в том случае, если ООН не даст на это резолюции.

В тот же день на ул. Бривибас 61 в Риге, в здании Государственной полиции предположительно из-за короткого замыкания возник пожар. Вызов на место происшествия пожарные получили в 17.35. Как сообщил пресс-секретарь Государственной полиции Кристс Лейшкланс, электропроводка, предположительно, начала тлеть на 5-м этаже здания, где расположена криминальная полиция.

31 января 2002 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга ответила на вопросы редактора елгавской «Новой газеты» Андрея Муравьева, которому, в частности, сказала: «Нам нужно такое слово, которое обозначало бы всех граждан Латвии, всех ее лояльных жителей. Поскольку земля наша — Латвия, и всех жителей за границей называют латышами (latvians), то и нам всех наших жителей нужно называть — латыши, latvieši».

В тот же день у Рижского замка пикетчики протестовали против инициативы президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги об отмене языковых ограничений к кандидатам в депутаты. Пикетчики, немногим более 60 человек, держали в руках факелы и плакаты с надписями «Нам не повезло с президентом», «Международное давление=мнение президента», «ВВФ — если не уважаешь себя, уважай народ». Сама Вике-Фрейберга в это время находилась с визитом в США.

В ту же ночь на пограничном пункте Валга эстонские пограничники задержали следовавший из Латвии грузовик, в прицепе которого было обнаружено около 5,2 миллионов сигарет «Прима». Это было рекордное количество.

31 января 2001 года в Риге ночью был ограблен офис латвийской музыкальной группы Prata vetra, украдены два компьютера с ценной информацией. Причиненный ущерб составил не менее 3000 латов.

31 января 2000 года в Калькутте индийский суд признал виновными в контрабанде оружия пятерых латвийских летчиков. К пожизненному заключению были приговорены командир экипажа Александр Клишин, пилот Игорь Москвитин, инженер Евгений Антименко, пилот Олег Гайдаш, инженер Игорь Тиммерманис и гражданин Великобритании, офицер британской армии Питер Блич. Летчики обвинялись в том, что они сбросили с грузового самолета в Западной Бенгалии 548 боевых винтовок, 11,3 тонн боеприпасов и 165 установок для запуска ракет.

31 января 1995 года Европарламент решил принять Латвию в Совет Европы.

31 января 1992 года вышел приказ о восстановлении штабного батальона Национальных вооруженных сил. Это первое и единственное восстановленное подразделение довоенной латвийской армии. Первым командиром батальона стал полковник Янис Клованс.



В тот же день Латвийскую Республику признала Республика Бенин - государство в Западной Африке.



31 января 1988 года на первом канале Латвийского телевидения d 21.40 впервые появилась еженедельная программа Labvakar.

31 января 1956 года в Риге был отмечен температурный рекорд: — 31.7 градусов.



31 января 1942 года спектаклем по пьесе Блауманиса «Из сладкой бутылки» начал работу Рижский драматический театр, бывший Национальный. В главной ложе сидели почетные гости — представитель рейсхкомиссара, шеф пропаганды Дресслер, начальник СС и полиции округа Шрёдер и прочие. Перед спектаклем директор театра Розе выразил благодарность немецким учреждениям за поддержку в восстановлении театра, директор департамента культуры Пуксис отметил, что открытие театра — первый этап восстановления и организации культурной и художественной жизни.



31 января 1941 года газета «Падомью Латвия» писала: «Новый 13-ламповый Vefluxus M 1307 - радиоаппарат, который коллектив работников VEF'a посвятил XVIII конференции ВКП(б). В этой модели обобщен весь лучший опыт, что накопил VEF и потому это будет самый выдающийся из всех до того произведенных на фабрике радиоаппаратов... Первые модели фабрика в эти дни отправила на организованную во время конференции выставку, на которой будет собрана вся продукция, посвященная конференции».

31 января 1935 года газета «Ритс» сообщила о том, что министр внутренних дел Гулбис в окончательном виде подписал инструкцию о паспортах лошадей. По желанию владельца в паспорт можно было поместить фотографию лошади. Но главное внимание уделялось описанию цвета коня. Предусматривалось 33 цвета.

31 января 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера по городу упорно распространялись слухи о том, будто Троцкий убит. По наведённым нами справкам, в Риге не получено из Москвы сведений, подтверждающих эти слухи».

31 января 1896 года в Риге был отмечен температурный рекорд: + 5,6 градусов.

31 января 1884 года был освящен самый большой в то время в мире орган рижского Домского собора. Он был изготовлен немецкой фирмой E.F. Walker & Co.

Фото - Cейм ЛР,mixnews.lv, ltv.lv,газеты "Тевия" и "Падомью Латвия"