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28 и 29 января в столице Белоруссии прошел первый интеллектуальный фестиваль «Кубок Милды». Белорусские команды приняли участие в турнирах по играм «Что? Где? Когда?» и «Эрудит-квартет», часть игровой программы которых была посвящена истории и культуре Латвии.

О том, почему фестиваль получил именно такое название и проводился Минске радио Baltkom рассказал председатель клуба знатоков Intellect Констатин Чекушин.

«Мы постоянно проводим игры в Риге, вопросы остаются, накапливаются, многие из них содержат интересную информацию о Латвии. Я помню реакцию наших игроков, когда мы проводили турнир в Азербайджане, казалось бы, что можно спрашивать об Азербайджане? Мы же ничего не знаем об этой стране. А после игры люди выходили и говорили – я столько узнал об Азербайджане, причем, вещи, которые я, вроде как, и раньше знал. Тогда родилась идея провести фестиваль. Сначала мы хотели назвать его «Кубок Лачплесиса». А потом придумали проводить его в Минске – у нас там уже братственно-семейные связи, трое наших ребят женились или вышли замуж за белорусов. Поэтому решили провести там и назвать не «Кубок Лачплесиса», который никто не выговорит, а «Кубок Милды»», - рассказал Чекушин.

По его словам, для того, чтобы борьба была честной - представители Латвии в турнире не участвовали. Также он отметил, что следующий фестиваль планируется провести в Баку.

«Кубок Милды» — это новый проект латвийского общества Intellect и Европейского объединения интеллектуальных клубов. Его цель — познакомить любителей интеллектуальных игр разных стран с интересными фактами из латвийской истории.