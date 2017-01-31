Эксклюзив |

Отбывающий наказание в американской тюрьме Виктор Бут, которого СМИ окрестили "Оружейным бароном", намерен начать преподавание русского языка для заключенных, группа желающих уже собрана. Об этом в эксклюзивном интервью радио Baltkom сообщила его супруга Алла Бут.

По ее словам, несколько месяцев назад Буту смягчили режим содержания под стражей и он воспринял это позитивно, решил наладить коммуникацию с другими заключенными.

«Нам очень повезло, пару месяцев назад нашему адвокату Альберту Даяну удалось добиться перевода Виктора на общий режим содержания из того блока особого строго режима, куда он был помещен по настоянию прокуратуры. Это был блок для содержания террористов. Одиночные камеры, никаких контактов с внешним миром, никаких прогулок, то есть фактически четыре с половиной года он видел только маленький кусочек неба. Мы не ожидали, что это решение будет принято, поскольку все 4, 5 года мы пытались этого добиться, но нам все время отказывали. Для Виктора это, конечно, стало полной неожиданностью. Теперь он может звонить домой свободно в любое время суток и разным людям. Он может звонить маме, адвокату и кому-то еще. Может гулять на свежем воздухе, видеть какой-то лес в далеке», - сказала жена Виктора Бута.

Он также отметила, что Виктор в тюрьме решил заняться преподаванием.

«Виктор не то чтобы оптимистично настроен, но какой-то позитивный момент присутствует. Он вообще сильный человек. Старается поддерживать себя в нормальной физической форме. Также налаживает общение с заключенными. Там появились заключенные, которые хотят изучать русский язык. Администрация тюрьмы это одобрила, создана группа для изучения русского языка. Как-то вот так, пытается войти в нормальное комуникативное общение с людьми, которые там находятся», - сказала Алла Бут.

По ее словам, сейчас адвокаты Бута надеются на то, что Верховный суд США примет апелляцию на пересмотр дела в Верховном суде США.

«Сейчас сложно говорить о результате. Верховный суд берет от всех поданных документов 2-3%. Первый вариант – мы будем ждать примет ли Верховный суд документы на рассмотрение, а если примет, то будем ждать какого-то результата. Шансов у нас, конечно, очень мало», - сказала Алла Бут.

Она также отметила, что пока адвокаты не планируют обращаться к администрации нового президента США Дональда Трампа.

«Что касается избрания Дональда Трампа, то пока очень сложно судить, что будет и как будет. Времени прошло очень мало, мы пока не видели никаких действий направленных на урегулирование отношений с Россией. Мы пока не готовим никаких документов к американской администрации. Пока мы ждем Верховного суда», - сказал она

Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке Революционные вооруженные силы Колумбии, которая в США считается террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.