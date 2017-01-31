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Кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), пчеловод Арманд Краузе планирует разместить ульи с пчелами на балконе Рижской думы, если займет пост градоначальника. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom.

"Если стану мэром, конечно, поставлю улей на балконе. Коты пусть остаются, они мне тоже нравятся. Думаю, пчелы тоже всем нравятся. Например, на крыше думы в Копенгагене, в здании парламента в Париже стоит улей. Направление городского пчеловодства активно развивается. В том числе, и в Риге. Кто-то заводит собак, кто-то пчел", - отметил он.

Напомним, правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах Рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе. В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.

Арманд Краузе — председатель Общества пчеловодов Латвии и энтузиаст городского пчеловодства. В 2005 году он на лето установил три улья возле Национального художественного музея в Риге, в 2014 году поставил два улья возле министерства земледелия,а в 2015 году хотел расположить их на крыше Сейма. Но эта идея не нашла поддержки депутатов. "Некоторые комментаторы даже стали иронично обсуждать, что в таком случае в Сейме стоит начать держать коров и овец. Будучи пчеловодом, я не хотел никому ничего навязывать, поэтому мы данную идею отбросили” - жаловался Краузе в интервью «Латвияс авизе».

По списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Рижскую думу будут баллотироваться также парламентский секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс, депутат Сейма Аскольд Клявиньш и генсек СЗК Артур Граудиньш.