1 февраля 2015 года в Риге вступили в силу новые цены на билеты в общественном транспорте. Как сообщили в Рижской думе, по расчетам предприятия общественного транспорта «Ригас сатиксме», полная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 1,15 евро, и такая цена будет применяться с 1 февраля. А при покупке у водителя — 2 евро. До этого билет стоил 60 центов.

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В тот же день в социальных сетях был распространён призыв не пользоваться рижским общественным транспортом, в знак протеста против повышения цен. Некоторые активисты демонстративно ездили «зайцами», с соответствующими плакатами.

Тем же вечером в Лудзенский участок полиции поступил звонок из городского супермаркета, где некие хулиганы портили товары и ели продукты, не заплатив за них. Хулиганы игнорировали требования охранника, а затем нанесли ему телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия стражи порядка застали там 17–летнего и 18–летнего юношей. Младший из хулиганов ранее был судим за ограбления, кражи и наркотики. В полицейском участке задержанные продолжали вести себя агрессивно и вызывающе. Полиция приняла решение доставить их на экспертизу.



1 февраля 2013 года в курортной поликлинике санатория «Кемери» произошел пожар повышенной опасности. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на пожар поступил около десяти часов вечера. Огнем была охвачена площадь в 3 тысяч квадратных метров. Пожар тушили почти 50 пожарных. Локализовать его удалось только к утру.

1 февраля 2012 года вступили в силу поправки к закону о нотариате, определяющие, что отныне расторжение брака может осуществить любой присяжный нотариус, правда, лишь в том случае, если супруги пришли к соглашению о расторжении брака.

В тот же день стало известно, что предприниматель Виестурс Козиолс приобрел акции AО Diena, ранее принадлежавшие семье инвесторов Роулендов.

С этого дня предприятие Rigas satiksme отказалось от использования блокираторов для взыскания штрафов за нарушения правил использования платных стоянок в столице.

1 февраля 2011 года президент Валдис Затлерс внес в Сейм предложение изменить закон о гражданстве, разрешив двойное гражданство зарубежным латышам и гражданам, которые уехали жить за границу в последние годы.

В тот же день вступили в силу поправки к закону о нотариате, предусматривавшие право нотариусов расторгать браки. Плата за развод у нотариуса с учетом НДС и всех пошлин составляла 70 латов.

Той же ночью Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало заместителя директора департамента политики налогового и таможенного администрирования Минфина Владимира Вашкевича. В его кабинете прошел обыск.



1 февраля 2010 года в Риге известный журналист Лато Лапса представил книгу Va(i)ras virtuve («Кухня власти, или Кухня Вайры»), которую он написал в соавторстве с Иреной Саатчиане и Кристиной Янчевской.Презентация книги проходила в здании Академии наук, которое стало первым местом работы Вике-Фрейберги после возвращения в Латвию. По словам авторов, им удалось собрать богатый материал о том, как Вике-Фрейберге удалось стать президентом. К изданию прилагался диск со сметами, договорами и другими документами «времен Вике-Фрейберги».

1 февраля 2009 года в Латвии был повышен акцизный налог на табак, алкогольные напитки и бензин.

В тот же день под Бауской видели европейскую малую поганку. Таким образом, как сообщил портал орнитологов putni.lv, был поставлен абсолютный рекорд по пребыванию этих птиц на территории Латвии в зимнее время. Ранее их видели под Ливани и Кулдигой, в Рижском районе, Елгавском и Вентспилсском районах.



1 февраля 2008 года государственная полиция начала уголовный процесс об использовании изображения обнаженного ребенка в рекламе спектакля Латвийской Национальной оперы "Кукольная опера". Внимание полиции к этой рекламе привлекли иностранных граждане, заметившие ее в предлагаемых во время полета газетах. Процесс был начат по ч. 2 ст. 166 Уголовного закона о приобретении, ввозе, изготовлении, публичной демонстрации и рекламировании материалов эротического и порнографического характера, содержащих описание или изображение сексуального использования детей, сексуальных действий людей с животными, некрофилии, а также о хранении таких материалов.

В тот же день для пользователей карт предоплаты мобильной связи стало возможным перейти к другому оператору, сохраняя свой телефонный номер. До этого такая возможность была только у абонентов с постоянным подключением.

1 февраля 2007 года рижское муниципальное предприятие Rigas siltums повысило плату за отопление на 16,9 процентов, а предприятие Rigas Satiksme — плату за проезд в общественном транспорте до 30 сантимов.

В тот же день депутаты Сейма Латвии после продолжавшихся почти 10 часов дебатов в первом чтении поддержали закон, предоставляющий правительству полномочия на подписание пограничного договора с Россией без приложения разъясняющей декларации.

1 февраля 2006 года председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Индулис Эмсис рассказал журналистам, что поступили тревожные сигналы о том, что Россией финансируется Координационный совет неправительственных организаций и что эти денежные средства используются на политические цели для оказания влияния на избирателей на предстоящих осенью парламентских выборах. Эмсис также указал на то, что эти средства получает и ряд латвийских средств массовой информации, в частности, Первый балтийский канал.

В тот же день Латвийскому государственному историческому архиву были торжественно переданы документы штаба 15-ой дивизии латышского легиона, приобретенные правительством Латвии у нидерландского коллекционера в декабре 2006 года примерно за 50 тысяч латов.

1 февраля 2005 года министерство иностранных дел Латвии совместно с Центром перевода и терминологии решило создать рабочую группу, которая займется редактированием и исправлением ошибок в латышском переводе текста конституции Европейского Союза. В первоначальном переводе текста конституции ЕС на латышский язык было обнаружено 160 существенных и 350 редакционных ошибок.

В тот же день стало известно, что российские власти отказали в визе латышскому историку Айварсу Странге , который собирался принять участие в презентации книги «История Латвии: ХХ век».

1 февраля 2004 года сотрудники Юрмальской спасательной службы спасли подростка 14-15 лет, унесенного на льдине в море между станциями Каугури и Яункемери на расстояние около полукилометра.

1 февраля 2003 года утром в Резекне, в пятиэтажном жилом доме по ул.Маскавас 24, произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека.

1 февраля 2002 года на встрече представителей формирующих правительство партий обсуждались вопросы упрочения статуса государственного языка.

1 февраля 2001 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о «О государственном флаге Латвии», согласно которому впредь государственный флаг должен вывешиваться у всех государственных и муниципальных учебных заведений.Это предложение к закону с целью воспитания в детях и молодежи гражданских чувств и патриотизма внес министр образования и науки Карлис Грейшкалнс.

В тот же день лиепайская полиция задержала шизофреника и маньяка Андриса Берзиньша. В октябре он он зарубил пенсионера, расчленил его и разбросал останки по всей округе. Оперативники обнаружили 27-летнего Берзиньша в одном из подвалов многоэтажки по ул. Круму. Там шизофреник провел последние два месяца, скрываясь от медиков и полиции.

1 февраля 2000 года Кабинет министров по предложению Совета книгоиздательства объявил 2000 год Годом книги. Чтобы способствовать осознанию обществом своего культурного наследия, возрастанию значения книги и чтения, особенно среди молодежи. Потому что в том году отмечалось 475-летие выхода первой книги на латышском языке — «Лютеранской мессы», тираж которой по решению цензуры католической церкви 8 ноября 1525 года был уничтожен в Любеке.



В тот же день в Риге плата за проезд в общественном транспорте была повышена с 18 до 20 сантимов.

1 февраля 1999 года вступил в силу безвизовый режим между Латвией и Австрией. Австрия стала первой из стран-членов Шенгенского договора, которая отменила визовый режим с Латвией.

1 февраля 1998 года в Риге на ул. Миера у ресторана «Арагатс» была угнана машина Mercedes-Benz G 500, принадлежащая председателю совета и совладельцу «Риетуму банка» Леониду Эстеркину. 19 февраля была уже найдена и возвращена хозяину.

1 февраля 1997 года , согласно показаниям адвоката Гиты Тейване, возле ее дома на улице Бривибас в Риге на нее напали Оярс Нудиньш, Юрий Панчук и Дайга Эглава. Нападавшие отняли у женщины драгоценности и 1800 долларов США. Адвоката доставили в какую-то квартиру в Болдерае, где приковали наручниками к трубе отопления. В таком виде ее держали две недели, в течение которых насильно заставили подписать на их имя дарственную на домовладение стоимостью в несколько десятков тысяч на улице Калею. Однако Рижский окружной суд 31 июля 2000 года оправдал трех подозреваемых в захвате в заложницы адвоката и вымогательстве, за отсутствием доказательств .

1 февраля 1995 года на всей территории Латвии началось принятие заявлений о предоставлении гражданства в порядке натурализации. В 1995 году у Управления натурализации было 16 региональных отделений и 16 филиалов.

1 февраля 1992 года в аэропорту «Рига» был открыт пункт пограничного контроля.

1 февраля 1991 года был опубликован Указ Президента СССР о создании делегации для переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией для обсуждения политических, социальных и экономических вопросов.

В тот же день исполнением «Реквиема» Моцарта (дирижер — Н.Вайцис) после 30-летнего перерыва возобновились концерты в церкви Св. Петра в Риге.

1 февраля 1990 года в Риге начался первый этап переговоров между Азербайджанским Народным фронтом и Армянским Национальным движением, проходивший при посредстве Балтийского совета. Договориться не удалось.

1 февраля 1989 года в Риге был отмечен температурный рекорд: +6.3

1 февраля 1956 года в Риге был отмечен температурный рекорд: — 34.9, а в Даугавпилсе была зарегистрирована температура -41,1 градуса.

1 февраля 1938 года газета «Яунaкас зиняс» сообщила: «Даугавпилсский извозчик Язеп Высоцкис ночью вез от Общества железнодорожников до Малой улицы трех юношей. Когда доехали, извозчик запросил 1 лат. Один из юношей дал ему пятилатовик и попросил сдачу. Извозчик дал 4 лата, и взял блестящий пятилатовик, который показался слишком легким. При рассмотрении он оказался шоколадным. Но юноши уже скрылись во дворе и заперли ворота. Дело передано в уголовную полицию».

1 февраля 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Хлеб снова становится дороже» писала:«Снова вопль среди широких трудящихся слоёв населения. Хлеб, который играет в хозяйстве трудового народа огромное значение, значительно вздорожал. Местные хлеботорговцы и владельцы мукомолен считают необходимым, как они заявляют, довести уровень хлебных цен до уровня на международном рынке».



1 февраля 1921 года Латвийскую Республику признала Германия. Об этом немецкий посол Вевер сообщил в письме в латвиский МИД.



1 февраля 1920 года вышла первая армейская газета «Латвияс карейвис», выходила по 9 августа 1940 года.

1 февраля 1795 года в Риге начала работу первая метеорологическая станция.

Фото - kemeri.lv, diena.lv, mixnews.lv, газета "Латвияс Авизе