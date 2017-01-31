"Латышский - основа Латвии": Twitter возмущен очередной идеей Шадурскиса (7)

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Эксклюзив | 31 января 2017 года, 14:59

Латвийский сегмент Twitter обсуждает необходимость знания госязыка ректорами высших учебных заведений. Широкую дискуссию вызвал комментарий министра образования Карлиса Шадурскиса о несоответствии законов, регулирующих деятельность вузов и необходимости их пересмотреть.

Председатель партии "Единство" Андрис Пиебалгс убежден, что Шадурскис обеспечит повторное утверждение Палзова на должность ректора.

Тем временем министр экономики Арвилс Ашераденс подтвердил необходимость в изменении правил регулирующих вузы.

"Качество и конкурентоспособность высшего образования необходимо укреплять через соответствующие правила привлечения академического персонала" - написал он.

Недовольство высказала и бывшая ректор Вентспилсской высшей школы Гита Ревалде.

"Не понимаю, так нужен этот латышский или не нужен? Почему происходящее в сфере образования напоминает театр абсурда? Вузы не понимают, какие требования должен выполнять ректор?" - спрашивает она.

Пользователь Twitter Майя Бадуне не согласилась с мнением министра Ашераденса.

"Ашераденса в отставку! Основы страны под угрозой! Латышский язык - это основа Латвии!" - считает Майя.

Разочарована министром экономики и пользователь Дина Драгуне.

"Вице-премьер потребовал перестать спрашивать у руководителей вузов уровень знания латышского языка. Кремль ликует!" - пишет Драгуне.

Она также раскритиковала и самого министра образования: "Шадурскис - кидала!"

Тем временем руководитель общества "Латвийская платформа сотрудничества для развития" Инеса Вайваре считает, что "в нашей маленькой стране не в первый раз наблюдается ситуация, когда одна правда для всех".

Между тем, пользователь Sigma не видит угрозы в английском языке.

"Во многих странах есть учебные заведения и другие учреждения с особыми правилами. Английский язык нам не угроза", - считает он.

В свою очередь, главный редактор газеты Neatkarīgā Rīta Avīzes Анита Даукште сомневается в желании Палзова выучить госязык.

"18 лет быть ректором в Латвии и не знать латышского языка?! Наверняка, это не говорит о его интеллекте. Значит, это отношение", - написала она.

Напомним, ректору SSE Riga пришлось оставить свою должность по причине недостаточных знаний латышского языка.

Ранее Минобразования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Комментарии 7
Анна51 минуту назад
Основа государства -это народ,управление и власть.
Что можно сказать о народе -он разделен ,беден и в массе своей бесправен и тд и и тп.
Как можно считать то,что творится вокруг управлениеМ? Возникает главный и закономерный вопрос Зачем нужна ТАКАЯ власть?
А вы язык,язык...
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Если без ругани, то...49 минут назад
...я вижу один вариант. Перерегистрировать это учебное заведение в Англию, арендовать это помещение, и аккредитовать как иностранный ВУЗ, со всеми отсюда вытекающими последствиями и утекающими налогами.
Что ж делать с дебилами? Особенно если их обуревают идеи-фикс? Ай, молодцы америкосы - это ж надо так грузануть на идее госязыка! Этому твиттеру невдомёк, что есть множество государств со сходной историей, где также территория переходила туда-сюда, и где люди ещё в прошлых веках решили все проблемы именно двуязычием! Та же Бельгия.
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Шадурскис ты кретин!58 минут назад
Знать ректор высших учебных заведений Латышский должен,это правильно,но он не обязан говорить на нем свободно,как этого хочет этот придурошный министр,если ректору хватает его знаний преподавать свой предмет,то увольнять его только из-за того что он свободно на нем не говорит по меньшей мере маразм,ибо в стране и так не хватает нормальных педагогов,их еще увольняют по поводу и без повода,с их зарплатами в 400-500 евро быть лояльным к таким идиотам как этот чокнутый министр просто не реально, у учителей должна быть зарплата минимум 1000 евро в месяц,ибо они работают и в учебном заведение и дома в выходной день,проверяя работы учеников,придумывая новые задания и тому подобное,это далеко не легкая работа,и не каждому дано работать с детьми на это нервы нужны,а когда учитель у которого возможно даже несколько высших образований горбатится за сраных 400 евро от него еще требуют лояльности один мат напрашивается!
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