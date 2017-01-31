Эксклюзив |

Латвийский сегмент Twitter обсуждает необходимость знания госязыка ректорами высших учебных заведений. Широкую дискуссию вызвал комментарий министра образования Карлиса Шадурскиса о несоответствии законов, регулирующих деятельность вузов и необходимости их пересмотреть.

Председатель партии "Единство" Андрис Пиебалгс убежден, что Шадурскис обеспечит повторное утверждение Палзова на должность ректора.

Ministrs @Sadurskis savu pozīciju un rīcības plānu ir skaidrojis @VienotibaLV valdē, diskusija ir notikusi un problēma atrisināta https://t.co/xYTwcU4cS0 — Andris Piebalgs (@APiebalgs) January 30, 2017

Тем временем министр экономики Арвилс Ашераденс подтвердил необходимость в изменении правил регулирующих вузы.

"Качество и конкурентоспособность высшего образования необходимо укреплять через соответствующие правила привлечения академического персонала" - написал он.

Augstākās izgl. kvalitāte un konkurētspēja jāstiprina caur atbilstošiem noteikumiem akadēmiskā personāla piesaistei https://t.co/VgRmZNg0pa — Arvils Ašeradens (@aseradens) January 31, 2017

Недовольство высказала и бывшая ректор Вентспилсской высшей школы Гита Ревалде.

"Не понимаю, так нужен этот латышский или не нужен? Почему происходящее в сфере образования напоминает театр абсурда? Вузы не понимают, какие требования должен выполнять ректор?" - спрашивает она.

Nesapratu- tad vajag to LV valodu vai tomēr nevajag?Šadurskis: Pālsovam ir iespēja tikt apstiprinātam par REA rekt. https://t.co/9COvMDBkUb — Gita Revalde (@GitaRevalde) January 30, 2017

Nez kāpēc izglītības jomā notiekošais sāk atgādināt absurda teātri - kādas prasības tad īsti jāievēro rektoram? — Gita Revalde (@GitaRevalde) January 30, 2017

Пользователь Twitter Майя Бадуне не согласилась с мнением министра Ашераденса.

"Ашераденса в отставку! Основы страны под угрозой! Латышский язык - это основа Латвии!" - считает Майя.

@aseradens @DelfiLV Nekavējoties atlaist AŠERADENU ! VALTS PAMATI TIEK GRAUTI! LATVIEŠU VALODA IR LATVIJAS PAMATS! — Maija Badune (@MaijaBadune) January 31, 2017

Разочарована министром экономики и пользователь Дина Драгуне.

"Вице-премьер потребовал перестать спрашивать у руководителей вузов уровень знания латышского языка. Кремль ликует!" - пишет Драгуне.

Ministru prezidenta biedrs prasīs izbeigt prasīt augstskolu vadītājiem latviešu valodas prasmi. Kremlis gavilē! https://t.co/3vd8FVa8A7 — DinaDragune (@DinaDragune) January 30, 2017

Она также раскритиковала и самого министра образования: "Шадурскис - кидала!"

Тем временем руководитель общества "Латвийская платформа сотрудничества для развития" Инеса Вайваре считает, что "в нашей маленькой стране не в первый раз наблюдается ситуация, когда одна правда для всех".

Un kurš gan vēl par to šaubījās mūsu mazajā valstiņā. Ne pirmā reize, kad viena taisnība pāri visam. https://t.co/AZqTG20A9D — Inese Vaivare (@vaivarei) January 30, 2017

Между тем, пользователь Sigma не видит угрозы в английском языке.

"Во многих странах есть учебные заведения и другие учреждения с особыми правилами. Английский язык нам не угроза", - считает он.

@DinaDragune Daudzās valstīs ir starptautiskas mācību iestādes u.c. institūcijas ar īpašiem iekšējiem likumiem. Angļu valoda mūs neapdraud — LS8361 (@SigmaLS8361) January 30, 2017

В свою очередь, главный редактор газеты Neatkarīgā Rīta Avīzes Анита Даукште сомневается в желании Палзова выучить госязык.

"18 лет быть ректором в Латвии и не знать латышского языка?! Наверняка, это не говорит о его интеллекте. Значит, это отношение", - написала она.

18 gadus būt par augstskolas rektoru Latvijā un neprast latviešu valodu?! Jādomā, ka tas neliecina par prāta spējām. Tad jau tā ir attieksme — Anita Daukšte (@AnitaDaukste) January 30, 2017

Напомним, ректору SSE Riga пришлось оставить свою должность по причине недостаточных знаний латышского языка.

Ранее Минобразования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.