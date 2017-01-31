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Рижская дума не должна иметь никаких соглашений с российскими партиями, поэтому Союз «зеленых» и крестьян не будет сотрудничать после выборов с партией «Согласие», у которой есть договор с «Единой Россией». Об этом в эфире радио Baltkom заявил кандидат на должность мэра столицы от СЗК Арманд Краузе.

«Союз «зеленых» и крестьян ясно сказал – работать с «Согласием» в коалиции мы не можем. Потому что у этой партии есть договор с «Единой Россией», это все. При этом мы можем работать с ними так же, как мы работаем в Сейме. Мы сейчас в позиции, они – в оппозиции. Было время, когда и мы были в оппозиции. Это не значит, что мы не работаем. Просто договор с «Единой Россией» для нас неприемлем. Это наше решение. Это наши так называемые красные линии, за которые мы не переступим», - сказал Краузе.

Напомним, партия «Единство» выдвинула кандидатом на пост мэра Риги Вилниса Кирсиса, Нацобъединение - Байбу Броку. Пока ни одна из партий, претендующих на участие в работе столичного самоуправления не представила своей программы.