Кандидат в мэры Риги от СЗК: с друзьями "Единой России" сотрудничать не будем (26)

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Эксклюзив | 31 января 2017 года, 19:32

Рижская дума не должна иметь никаких соглашений с российскими партиями, поэтому Союз «зеленых» и крестьян не будет сотрудничать после выборов с партией «Согласие», у которой есть договор с «Единой Россией». Об этом в эфире радио Baltkom заявил кандидат на должность мэра столицы от СЗК Арманд Краузе.

«Союз «зеленых» и крестьян ясно сказал – работать с «Согласием» в коалиции мы не можем. Потому что у этой партии есть договор с «Единой Россией», это все. При этом мы можем работать с ними так же, как мы работаем в Сейме. Мы сейчас в позиции, они – в оппозиции. Было время, когда и мы были в оппозиции. Это не значит, что мы не работаем. Просто договор с «Единой Россией» для нас неприемлем. Это наше решение. Это наши так называемые красные линии, за которые мы не переступим», - сказал Краузе.

Напомним, партия «Единство» выдвинула кандидатом на пост мэра Риги Вилниса Кирсиса, Нацобъединение - Байбу Броку. Пока ни одна из партий, претендующих на участие в работе столичного самоуправления не представила своей программы.

Комментарии 26
Патриот 2 часа назад
Это пока вам денег не дадут, дадут и ещё как засодружниете. Трамп вам денег больше хрен даст, потому вам продажным любая косточка по душе будет.
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Ой, нечищена редька!2 часа назад
Еще какой процент ты наберёшь!? Если вы по 5 соберете, вас как раз 15 и будет. Может, и без вас еще обойдутся? Может, просто стулья давить придется в околоплавающих?
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1231 час назад
Все что народу надо от Единства,что-бы они уже наконец скрылись с глаз!Всем на срать на ваше мнение,к нему прислушиваются только такие нацисты как и вы!Сборище клоунов!
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