Депутат Сейма обвинил Россию в военных преступлениях на востоке Украины (57)

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Эксклюзив | 1 февраля 2017 года, 07:00

В нынешнем обострении ситуации на востоке Украины виновата Россия, в этом уверен депутат Сейма от партии "Единство" Алексей Лоскутов. Своим мнением политик поделился в социальной сети Twitter.

"Осуждаю расширение российской агрессии на востоке Украины. Использование гражданского населения для прикрытия является военным преступлением", - написал депутат.

На днях центр военных действий в Донбассе сместился в Авдеевку. Жители города снова слышали работу ракетных комплексов "Град". В районе промзоны Авдеевки, которую контролирует Киев, идут ожесточенные бои, что может привести к гибели самого города с населением в 25 тыс. человек и разрушению промышленности Донбасса. Во вторник началась эвакуация жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в безопасном месте.

Ситуация вокруг Восточной Украины при этом накаляется и в международной сфере. Украина требует в ООН, чтобы "Россия прекратила военные действия", а ОБСЕ фиксирует тяжелую военную технику на территориях, подконтрольных Киеву.

В свою очередь МИД России призвал украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии.

Комментарии 57
леший1 день назад
Смотреть Латвийское Телевидение на ночь ----это большой удар по психическому и моральному здоровью====а отдельно для "лоскутного одеяла" хочется сказать----"Мало того, что ТЫ ЧМО, так ТЫ ещё и наивное ЧМО, распространяющее лживую инфу"
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леший1 день назад
половая тряпка заговорила----Всем уже понятно, что "Единству" кирдык и вот ента "ВЕТОШЬ" пытается покусать от злобы собственный хвост----не мучайся и не мучай остальных====просто удавись----неудачник
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кот1 день назад
Иудушко открыл свою вонючую пасть.Конечно же Россия для тебя бельмо на глазу из за которого невидно как украинские фашисты уничтожают города и села не прогнувшихся под них людей.И последнее наступление обдолбанных наркотиками боевиками правого сектора тому подтверждение.Но ведь получили по зубам.Может гомподин Лоскутов хочет повоевать на стороне фашистов?За это у нас ре сожают в тюрьму а только тех кто на другой стороне барикад.Очередной лицемеришко,мелкий лицемеришко!
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