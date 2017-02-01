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В нынешнем обострении ситуации на востоке Украины виновата Россия, в этом уверен депутат Сейма от партии "Единство" Алексей Лоскутов. Своим мнением политик поделился в социальной сети Twitter.

"Осуждаю расширение российской агрессии на востоке Украины. Использование гражданского населения для прикрытия является военным преступлением", - написал депутат.

Nosodu Krievijas agresijas paplašināšanos Austrumukrainā. Vēršanās pret civiliedzīvotājiem un viņu izmantošana aizsegam ir kara noziegumi. — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) January 31, 2017

На днях центр военных действий в Донбассе сместился в Авдеевку. Жители города снова слышали работу ракетных комплексов "Град". В районе промзоны Авдеевки, которую контролирует Киев, идут ожесточенные бои, что может привести к гибели самого города с населением в 25 тыс. человек и разрушению промышленности Донбасса. Во вторник началась эвакуация жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в безопасном месте.

Ситуация вокруг Восточной Украины при этом накаляется и в международной сфере. Украина требует в ООН, чтобы "Россия прекратила военные действия", а ОБСЕ фиксирует тяжелую военную технику на территориях, подконтрольных Киеву.

В свою очередь МИД России призвал украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии.