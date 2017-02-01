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Разговоры о том, что в государственном секторе сотрудники менее ответственно относятся к своим обязанностям, а больше рабочего времени тратят на кофе с булочками, не соответствуют действительности. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom сказала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

По ее словам, сотрудники ее ведомства относятся к своей работе очень ответственно.

"В СГД работает 4 тысячи человек. Среди них, конечно, есть разные люди, но большинство работает ради высшей цели и не считает времени, которое они проводят на работе. Да, отношение может быть разное, но те, кто ближе ко мне, очень ответственно относятся к своей работе, а зарплаты у них ниже, чем в частном секторе", - рассказала она.

Добавим, согласно результатам исследования, заказанного Госканцелярией, зарплаты в госуправлении неравноценны зарплатам в частном секторе, особенно у руководителей среднего и высшего звена. Эта ситуация грозит обернуться уходом из госуправления высококвалифицированных специалистов.

Напомним, правительство в ноябре утвердило на должности генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

Цируле была членом правления, а позже вице-президентом страховой компании Balta, а также работала в страховых компаниях Parekss и Gjensidige Baltic.