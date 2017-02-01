Глава СГД: мне придется уволить 300 сотрудников (15)

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Эксклюзив | 1 февраля 2017 года, 11:51

В процессе реорганизации Службы государственных доходов (СГД) в ведомстве будут сокращены 550 вакансий, а уволены будут 300 человек. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom сказала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.

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"Процесс сокращения уже идет. Еще в прошлом году было сокращено 200 рабочих мест, а в общей сложности будет уволено 300 сотрудников. Это довольно много. Но у нас на высоком уровне электронные системе, большинство людей подает декларации через систему EDS, чеки можно сканировать через мобильные приложения", - рассказала она.

Напомним, реорганизация СГД была одной из первых задач новой главы ведомства, которая была утверждена правительством 7 ноября 2016 года.

По словам министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, у нее и Цируле совпадает видение о развитии СГД.

Комментарии 15
Tron2 часа назад
О как! А уволенные что-нибудь делать умеют? Работу найдут? Так ведь специальность- латыш, и знание только единой и могучей валоды.
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Sedna1 час назад
Ну ничего, ничего. Не переживайте. Ваших доярок, свинарок и трактористов возьмут в другие, еще более ответственные места.
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Чингачгук2 часа назад
Чё то я запутался . Служба типа доходов а как то считают не понятно . Вакансий 550 сокращают а человек 300 увольняют. Это эти счетоводы по несколько должностей значит занимали ? А налоги как платили ? Поясните мне , неграмотному !
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