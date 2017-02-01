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В Риге немного снизилось количество малоимущих и молодых семей с детьми, приходящих в пункты раздачи бесплатной горячей еды. Причины этого в эфире радио Baltkom пояснила представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

"Можно говорить о том, что число малоимущих молодых семей снижается. Это связано с увеличением пособия на каждого последующего ребенка и тем, что родители находят работу. Мы очень рады, что можем помочь таким семьям выкарабкаться из тяжелой ситуации. Конечно, такие семьи есть, но их не так много", - сказала она.

Брице пояснила, что в отличие от суповых кухонь, где может прийти любой человек и поесть бесплатно, в пункты раздачи горячей еды приходят люди только со статусом малоимущего и малообеспеченного.

Добавим, что руководство сети пунктов горячего питания для бедных считает суповые кухни и пункты раздачи горячей еды, прямым отражением картины бедности в Латвии.

Наиболее критична ситуация в регионах Латвии, особенно в Латгале и на востоке Видземе, сообщает программа LNT Ziņas.

Как писал Mixnews, Латвийский правозащитник Юрис Янсонс ранее указал на то, что Латвия утопает в бедности, так как в стране крайне низкий уровень социальной защиты.

Бюро госуполномоченного по правам человека ссылается на служебный доклад Еврокомисссии, в котором говорится, что расходы Латвии на социальную защиту самые низкие в ЕС и сравнительно мало влияют на уменьшение бедности.