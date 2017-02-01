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Количество иностранных студентов, получающих высшее образование в Латвии, постоянно увеличивается. Как рассказал радио Baltkom ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршевский, таких студентов могло быть больше, однако мешают бюрократические преграды с получением вида на жительство. Между тем, отмечает ректор, в латгальском вузе сегодня учатся не только европейцы.

"У нас учатся студенты из кавказских стран, Литвы, Польши, России и Белоруссии. Кроме того, в прошлом году у нас 33 студента из США, которые приехали в Даугавпилс изучать русский язык. Мы привыкли себя критиковать, но люди со стороны видят нас по-другому, с лучшей стороны. Ряд американских студентов из военных вузов, потому что им обязательно надо знать русский", - рассказал он.

По данным исследовательского центра Certus, иностранные студенты ежегодно вкладывают в бюджет Латвии 148 млн. евро. В среднем в государственных университетах прирост числа студентов из-за границы составил 28%, а в частных высших учебных заведениях – 20%. При этом 84% иностранцев учатся, чтобы получить диплом о профессиональной квалификации.