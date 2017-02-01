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Министерство здравоохранения согласно с результатами ревизии Госконтроля, которые показали, что семейные врачи часто перенаправляют пациентов к специалистам, что приводит к дополнительным затратам и увеличению очередей. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

«Если бы все было хорошо, нам не надо было бы реорганизовывать систему, проводить реформы и думать о том, как более качественно работать. Уже несколько лет мы не двигаемся в правильном направлении, но почему это случилось – потому что финансирование для медицины недостаточно. И даже во внутренней системе есть огромное лобби, в связи с чем небольшие средства переходят из рук в руки. С многим из сказанного Госконтролем я согласна, мы сами видим, что не достигаем среднего уровня по ЕС», - сказала Чакша.

При этом министр отметила, что категорически не согласна с существующим мнением о том, что данная ревизия Госконтроля является политическим заказом.

«Госконтроль проводит очередную проверку, когда видит, что что-то не так, как должно быть. Это очень помогает, когда-то кто-то не изнутри системы, а со стороны. Мы помним, что и Всемирный банк указал нам на невысокое качество нашей работы. Главное сделать правильные выводы и развиваться», - сказала Чакша.

Напомним, согласно результатам ревизии Госконтроля, семейные врачи все чаще направляют пациентов к специалистам, хотя многие манипуляции (например, извлечение серных пробок из ушей или хирургических ниток после операций) семейные врачи могут проводить самостоятельно. Таким образом, как указывает Госконтроль, это приводит к дополнительным затратам и увеличению очередей.