2 февраля 2016 года, в отмечаемый в США День сурка, латвийские сурки из единственного в Балтии хозяйства по разведению этих животных в Реди, Алсунгского края, ещё спали и не приняли участие в традиционном ритуале предсказания погоды с помощью собственной тени, сообщила газета «Диена».

2 февраля 2013 года в холле кабинета мэра Риги Нила Ушакова на пресс-конференции один из журналистов заметил, что на столике были разложены буклеты «Центра Согласия» "Твоя Рига". И сообщил об этом полиции. Поскольку уже начался период предвыборной агитации, то в результате суд признал Рижскую думу виновной по ч.2 ст.204.2 Кодекса административных нарушений о несоблюдении правил предвыборной агитации и оштрафовал на 100 латов. Мэр заявил, что заплатит штраф из своих личных средств.

2 февраля 2012 года Сейм 65 голосами "за" принял подготовленное коалиционными партиями заявление о государственной роли латышского языка. В документе подчеркивалось, что латышский язык является одним из основополагающих принципов конституционного устройства государства и как единственный государственный язык неразрывно связано с идентичностью Латвийского государства, его сутью, смыслом создания и существования.

В тот же день Клуб декларации 4 мая, в который входят бывшие депутаты Верховного Совета, проголосовавшие 4 мая 1990 года за декларацию о независимости Латвии, призвал принять участие в референдуме, чтобы однозначно проголосовать против русского языка как второго государственного, «так как только единодушное „нет“ может прекратить данный процесс, угрожающий независимости Латвии».

В ту же ночь были зафиксированы температурные рекорды для этой даты за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии - мороз в Зосены достиг -30,7 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Температурные рекорды также были превышены на 12 метеорологических станциях. В Даугавпилсе было -29,9 градуса, в Зиланы -28,4 градуса, в Резекне -27 градусов, в Бауске -26,9 градуса.

2 февраля 2011 года пациент, которому в ночь с 13 на 14 января была проведена первая в Латвии трансплантация печени был выписан из больницы Страдыня.

В тот же день представители Национального киноцентра участвовали в заседании комиссии Сейма по образованию, культуры и науке и подарили депутатам диски с фильмом "homo@lv", который был отобран для показа на Берлинском кинофестивале. Депутаты были возмущены тем , что на средства бюджета снят фильм о геях и лесбиянках, а депутат Райвис Дзинтарс призвал больше внимания уделять историческим и патриотическим фильмам.

2 февраля 2010 года народнохозяйственная комиссия Сейма одобрила поправки к закону об охране животных, запрещающие держать дома змей, а также приобретать, держать в неволе и для продажи диких хищных животных, приматов, морских млекопитающих и крокодилов. Этих животных смогут содержать лишь коллекционеры, получившие специальное разрешение Управления охраны природы.

В тот же день правительство на закрытом заседании решило по просьбе США принять одного заключённого из тюрьмы Гуантанамо — выходца из Средней Азии. Латвия получила письменное заявление заключённого, в котором он выражал интерес к поселению в Латвии, а также готовность интегрироваться, выучить государственный язык и соблюдать законы Латвии.

Той же ночью в Риге выпало 22 см снега, толщина снежного покрова в столице составила 50 см. Как сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии, самый толстый снежный покров образовался в Алуксне - 56 см. В Зосены - 46 см, на Колке - 45 см, в Руиене и Скривери - 40 см. В магазинах были раскуплены все лопаты для снега.

Эксклюзив |

утром Латвийское радио прервало трансляцию своих программ в знак протеста против сокращения финансирования. Вместо традиционного утреннего интервью в эфире звучала мелодия народной песни «Вей, ветерок!».

2 февраля 2008 года около 4 часов утра в Риге был задержан очередной гражданин Великобритании, который справлял естественную нужду возле памятника Свободы.

В тот же день на первом канале Латвийского телевидения вышла в эфир первая передача «Мы есть» с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой в качестве телеведущей.

2 февраля 2007 года начальник контрольного отдела Центра госязыка Антон Курситис сообщил, что второй год подряд по числу нарушений Закона о госязыке лидирует Латвийская железная дорога.

2 февраля 2006 года после продолжавшихся более часа дебатов Сейм Латвии в решил отозвать депутата от объединения «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ) Николая Кабанова из комиссии по иностранным делам. За отзыв проголосовали 64 депутата, против было 18, воздержался один парламентарий. В острых дебатах многие депутаты предлагали не только исключить Кабанова из комиссии, но и вообще из Сейма.



2 февраля 2005 года утром на подъезде к рижскому Центральному вокзалу столкнулись электропоезд «Лиелварде — Рига» и следовавший в депо поезд «Москва — Рига», уже высадивший пассажиров. В результате столкновения четыре человека, в том числе, помощник машиниста, погибли, 32 получили различные травмы.

В тот же день Министерство иностранных дел Латвии высоко оценило выборы, состоявшиеся в Ираке. «Эти выборы означают новый этап в развитии Ирака и открывают путь дальнейшей передаче власти иракцам и демократизации страны. Выборы — только начало укрепления государственной власти в стране, за которым последует разработка и утверждение конституции государства», — подчеркивал МИД.

2 февраля 2004 года генпрокурор Латвии Янис Майзитис вылетел в Гватемалу на Всемирное совещание генпрокуроров. В столь масштабном мероприятии генпрокурор Латвии участвовал впервые. Как сообщалось, в целях экономии он отправился в Гватемалу через Литву. Дорожные расходы составили 740 латов, а пребывание Майзитиса в Гватемале оплатили организаторы совещания.

2 февраля 2003 года утром в Даугавпилсской психоневрологической больнице произошел пожар, в результате которого погиб один человек и 16 человек, отравившихся угарным газом, были доставлены в региональную больницу.



2 февраля 2002 года в доме Рижского Латышского общества была основана партия Jaunais laiks. Её председателем практически единогласно был избран Эйнарс Репше — за его кандидатуру проголосовали 242 из 245 членов учредительного собрания, имеющих право голоса. Репше был единственным кандидатом на эту должность. Он заявил, что цель партии — «честная и приведенная в порядок Латвия, благосостояние народа, безопасность и защищенность жителей». В правлении партии были избраны предприниматель Григорий Крупников, главный экономист управления монетарной политики Банка Латвии Валдис Домбровский, доцент РТУ Карлис Шадурскис, юрист Национального совета по радио и телевидению Эдгарс Яунупс и актриса Аусма Кантане.



В тот же день в Риге начался демонтаж бывшего Дворца культуры железнодорожников, на месте которого был построен Дом Москвы.

2 февраля 2001 года президент Вайра Вике-Фрейберга сообщила, что «Латвия хочет установить нормальные и взаимно дружественные отношения с Россией, и это в высшей мере примечательно. Я готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным и мы ждем сигнала с российской стороны».

2 февраля 2000 года Латвия на несколько дней была лишена права голоса на Генеральной Ассамблее ООН, так как опоздала с перечислением ежегодного взноса.

2 февраля 1999 года Кабинет министров утвердил "Правила о проверке владения латышским языком и знания основных положений Сатверсме Латвийской Республики, текста государственного гимна и истории Латвии для лиц, желающих получить гражданство Латвии в порядке натурализации". Согласно правилам, вне очереди могли натурализоваться граждане Польши, Эстонии и Литвы. Предусмотрена была также особая система проверки для лиц старше 65 лет — не выполнять письменную работу, а лишь сдавать устную часть экзамена по латышскому языку.

В тот же день журналист и публицист Дайнис Иванс вступил в Латвийскую социал-демократическую рабочую партию.

2 февраля 1998 года телеканалы LTV-1, LTV-2 и LNT перешли на вещание в системе PAL.

2 февраля 1995 года защитники Болдерайского порта получили подарок от министерства обороны Чехии — оружие на два миллиона чешских крон (примерно 39 тысяч латов).

2 февраля 1994 года рижский епископ Александр был возведен в сан архиепископа.



2 февраля 1989 года был опубликован проект решения Верховного Совета Латвийской ССР, предусматривающий изменение конституции и утверждение Закона о языке, и проект Закона о языке Латвийской ССР, в первом пункте которого было указано, что статус латышского языка как государственного не задевает прав граждан использовать свой родной язык.



2 февраля 1983 года в Ватикане прошла церемония рукоположения в сан кардинала латвийского епископа Юлиана Вайводса.

2 февраля 1976 года на севере Видземе столбики термометров упали до -26 градусов. Что стало температурным рекордом.

2 февраля 1946 года был открыт Латвийский институт физкультуры, ныне Академия спорта.



2 февраля 1938 года газета «Ритс» на первой странице сообщила: «Вчера в послеобеденное время, когда Армейский экономический магазин был полон покупателей и на всех этажах шла оживлённая работа, его посетил президент государства К.Улманис, чтобы, следуя приглашению военного министра генерала Я.Балодиса, познакомиться с устройством нового торгового дома и многочисленными отделами магазина.... Президент вместе с членами правительства подробно осмотрел все размещённые на четыре этажах отделы, особо интересуясь всеми применёнными при постройке магазина техническими новинками и приспособлениями». На фото президент Улманис наблюдает, как на кухне магазина пекут пирожки.

2 февраля 1924 года был открыт латвийский Этнографический музей.

В тот же день рижская газета «Сегодня» сообщила: «В латвийское посольство в Ковно (Каунасе) явился литовской гражданин Я. Гостоф и заявил что находясь во время мировой войны в окопах между Ригой и Митавой, вблизи Митавского шоссе, он на незначительной глубине нашёл слой железной руды, толщиной в 5 вершков (22.225 сантиметра) . Исследования были прекращены в связи с отступлением русской армии. Гостоф — специалист, в течение нескольких лет работал на одном из крупных металлургических заводов».

Фото - газеты "Час", "Диена", "Падомью Яунатне", "Ритс", MKДЦ, книга "90 лет ЛР", dailytangents.com