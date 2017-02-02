Эксклюзив |

2 февраля, после 16.00 на радио Baltkom состоится премьера новой программы "ДАВАЙ!/DAVAJ!". Программа посвящена людям, которым не сидится на месте и которые своими делами меняют образ Риги, а также вдохновляют городскую молодежь.

Программа называется "ДАВАЙ!/DAVAJ!", поскольку это одно из немногих слов, которое объединяет латвийское общество, и зачастую его употребляют как русские, так и латыши.

Ведущие программы - журналисты радио Baltkom Андрей Лешкевич и Марис Морканс. Передача будет выходить в эфир каждый четверг, после 16.00.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.