АНОНС: на радио Baltkom - премьера новой программы "ДАВАЙ!/DAVAJ!" (1)
Эксклюзив | 2 февраля 2017 года, 15:16
2 февраля, после 16.00 на радио Baltkom состоится премьера новой программы "ДАВАЙ!/DAVAJ!". Программа посвящена людям, которым не сидится на месте и которые своими делами меняют образ Риги, а также вдохновляют городскую молодежь.
Программа называется "ДАВАЙ!/DAVAJ!", поскольку это одно из немногих слов, которое объединяет латвийское общество, и зачастую его употребляют как русские, так и латыши.
Ведущие программы - журналисты радио Baltkom Андрей Лешкевич и Марис Морканс. Передача будет выходить в эфир каждый четверг, после 16.00.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
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