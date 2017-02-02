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Чайки появляются там, где есть доступные пищевые отходы. И виноваты в загрязнении городской среды не чайки, а люди. Такое мнение в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, комментируя сбор подписей за избавление города от чаек.

"Надо гуманно относиться к животным, и запрета подкармливать кошек или птиц нет, но надо смотреть, не ведет ли это к захламлению и антисанитарии. Если после кормления остаются отходы, то это уже плохо, на это можно жаловаться в муниципальную полицию и наказывать за замусоривание территории. Это загрязнение среды, и виноваты здесь не кошки, а мы, люди", - сказал Радзевич.

Он подчеркнул, что индустриальные и бытовые шумы самих горожан вредят и мешают людям намного больше, чем крики чаек, и, тратя бюджетные деньги на борьбу с шумами, надо ставить правильные приоритеты.

"Конечно, самоуправление волнует качество и уровень жизни рижан. Но сначала мы всегда смотрим на угрозу заболеваний и переноса эпидемий. В случае с чайками в Риге таких проблем мы не имеем. Рядом с людьми живут и будут жить и птицы, и кошки, и собаки. Для нас главное - контролировать, появляется ли при этом угроза здоровью и жизни людей. Это является приоритетом, а комфортабельность жизни - уже вопрос следующий", - отметил он.

Радзевич также отметил, что человек - это только часть живой природы и не во всех случаях он обязательно должен доминировать.

"Я думаю, что бабушки, подкармливающие кошек, собак или птиц, защищающие кошачьи домики, действуют из гуманных соображений. Мы сами делали и размещали такие домики по соглашению с жителями, чтобы кошки могли согреться зимой. Если с бродячими животными возникают проблемы, то надо обращаться в Департамент среды Рижской думы, но об их уничтожении речи нет, их отлавливают и стерилизуют. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили", - подытожил Радзевич.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы самоуправление выделило финансирование ученым, которые придумают гуманный способ отпугнуть чаек. Однако орнитологи относятся к такой возможности скептически.