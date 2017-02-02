Радевича: премию за ЧМ-2011 потрачу на спортивный инвентарь детям (6)

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Эксклюзив | 2 февраля 2017 года, 13:33

Премия, которая будет выплачена прыгунье в длину Инете Радевиче за достижения на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, спортсменка планирует потратить на улучшения условий для тренировок молодых легкоатлетов. Об это Радевича рассказала в эфире радио Baltkom.

"Я бы очень хотела, чтобы эти деньги остались в легкой атлетике. Сейчас я много общаюсь со спортивными школами, знаю о необходимости в экипировке. Поэтому считаю, что было бы правильно, если эти деньги пойдут на улучшение условий для тренировок легкоатлетов", - сказала она.

Как сообщалось, завершившая спортивную карьеру Радевича после дисквалификации конкурентки стала обладательницей серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года.

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.

Комментарии 6
/// 9 часов назад
Чудная женщина, красавица и умница, замечательная спортсменка, на что бы она не потратила премию.

Побольше бы таких людей на свете.
3
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Даже премии не жалко, ..... 9 часов назад
....лишь бы Россию урыть.
Что ж они молчали 6 (шесть!) лет?
3
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пенсионер 9 часов назад
ни стыда ни совести у наших спортсменов, неизвестно что у них бы нашли, но наша страна не представляет никакого интереса ни в какой области жизни
5
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