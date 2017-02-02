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Премия, которая будет выплачена прыгунье в длину Инете Радевиче за достижения на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, спортсменка планирует потратить на улучшения условий для тренировок молодых легкоатлетов. Об это Радевича рассказала в эфире радио Baltkom.

"Я бы очень хотела, чтобы эти деньги остались в легкой атлетике. Сейчас я много общаюсь со спортивными школами, знаю о необходимости в экипировке. Поэтому считаю, что было бы правильно, если эти деньги пойдут на улучшение условий для тренировок легкоатлетов", - сказала она.

Как сообщалось, завершившая спортивную карьеру Радевича после дисквалификации конкурентки стала обладательницей серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года.

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.