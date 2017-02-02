ГПСС: пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас (12)

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Эксклюзив | 2 февраля 2017 года, 14:12

Латвийские пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас. Об этом в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), генерал Интарс Зитанс.

Он подчеркнул, что за последние годы у спасателей не только увеличилась зарплата, но и выросли социальные гарантии. Также экипировка сотрудников ГПСС является одной из лучших в Европе.

"Я более 20 лет работаю в ГПСС и могу, положа руку на сердце, сказать, что пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас. За последние два года пожарным подняли зарплату в среднем на 40-46%. Социальные гарантии достигли такого уровня, что мы теперь даже оплачиваем спасателям лечение травм, которые они получили не в рабочее время. Это необходимо для того, чтобы человек мог быстро реабилитироваться и вернуться на работу. Также улучшена экипировка наших работников - сегодня мы выдаем самые лучшие в Европе защитные кожаные сапоги, а также другое, необходимое для спасателей обмундирование для работы во время пожара. Тем временем когда я начинал работать в службе, то носил простые резиновые сапоги. Если выйти в них на улицу в такую погоду, как сейчас, то насморк гарантирован. К тому же, у нас отремонтировано 12 пожарных депо", - рассказал Зитанс.

Генерал также рассказал, что попасть на работу в Государственную пожарно-спасательную службу сегодня непросто, поскольку на трудоустройство в эту организацию стоит очередь.

Напомним, зарплаты пожарных в Латвии в 2016 году выросли примерно на 20%, и в этом году они также должны были повыситься. Как ранее рассказал начальник ГПСС Оскарс Аболиньш, в прошлом году средняя сумма, которую спасатели получали на руки, составила 580 евро, что на 90 евро больше, чем раньше.

Комментарии 12
топор 7 часов назад
Понятно,что в нищей стране люди и этим деньгам рады и умудряются их растягивать на месяц,зачастую являясь единственным кормильцем в семье и как-то выживать,только вы уважаемый генерал не ляпнете вашим западным коллегам,что пожарный-спасатель получает аж 580 евро в месяц и пределом мечтаний являются кожаные сапоги,а то сраму не оберётесь,у них такие зарплаты в неделю и соц защита как-то побольше нашей.
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ди.. 8 часов назад
Вам веры нет. Но хотелось бы узнат правду у самих работяг.
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пенсионер 8 часов назад
Отдали им деньги которые они отсудили за переработку,зарплата в 580 евро считается адекватной,интересна зарплата тех кто сидит в тёплых кабинетах этого ведомства
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