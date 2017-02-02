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Тем людям, которым надоели "Голубые огоньки" и российские звезды, которые участвуют в них на протяжении нескольких десятков лет, просто не стоит включать телевизор в новогоднюю ночь. Об этом в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom сказала российская писательница, публицист, литературный критик и телеведущая Татьяна Толстая.

"Спохватились! Пугачева надоела! А пять, десять, двадцать и сорок лет назад? Тогда не надоедала? А зачем смотреть? Можно взять, блин, и не посмотреть "Голубой огонек"? Конечно, раз в 15 лет бывает хорошо придумано. А так, можно вообще не включать телевизор", - сказала она.

По словам Толстой, она в Новый год вообще не смотрит телевизор.

"На Новый год телевизор не включаю никогда! Если мне что-то интересно, то полажу в сети, украду фильм, сериал онлайн посмотрю", - рассказала писатель.

Напомним, что в начале января на сайте Change.org появилось обращение к генеральному продюсеру Первого канала Константину Эрнсту. В нем житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян просил руководство Первого канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. В качестве примера приводилась новогодняя передача с участием Аллы Пугачевой. Петицию поддержали более 150 тысяч пользователей.

Представители российского шоу-бизнеса начали заступаться за Пугачеву, но сама певица призвала не устраивать акций в ее поддержку, отметив, что нравиться всем невозможно.

Впоследствии Манукян извинился перед Примадонной, подчеркнув, что не призывал "изгонять Пугачеву" с Первого канала.