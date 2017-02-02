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Полученную благодаря профициту прошлогоднего бюджета дополнительную сумму потратят с широкой оглаской. Таким образом, политики перед выборами попытаются показать всем, какие они хорошие, считает доктор экономических наук, председатель Отдела социальных и гуманитарных наук Латвийской академии наук Райта Карните.

Так она в интервью радио Baltkom прокомментировала сообщение Минфина о том, что в прошлом году, впервые за 18 лет в бюджете Латвии образовался профицит в размере 0,2% от ВВП.

"У меня нет информации о том, на что будет потрачена данная сумма, но поскольку приближаются выборы, думаю, что деньги будут использованы с большой оглаской, чтобы политики могли показать, какие они хорошие. Однако было бы правильно, если бы эти средства направили в социальную сферу, которая сейчас в них остро нуждается. Также эти деньги можно отдать на нужды здравоохранения, где ситуация уже становится криминальной. Я знаю об этом из своего собственного опыта", - рассказала Карните.

Она подчеркнула, что с появлением профицита в госбюджете проблемы в стране не закончились.

"В любом государстве это было бы хорошей новостью. Для Латвии это тоже является достижением. Пока трудно объяснить причины профицита, но они, скорее всего, связаны с получением или открытием какой-то программы при поддержке структурных фондов ЕС, поскольку они оказывают сильное влияние на финансирование экономики Латвии и непосредственно на формирование бюджета. Но я была бы очень осторожна с положительными прогнозами на будущее", - отметила Карните.

Она также допустила, что профицит, скорей всего, образовался в результате жестких ограничений социального бюджета.

"То, что остаются дополнительные средства для будущего - это хорошо, и можно только сказать спасибо министру финансов за то, что она так строго вела этот бюджет. Но это было связано с очень жестоким режимом финансирования социальной сферы, что лишь усугубило теперешнюю ситуацию в стране. Можно, конечно, достичь хороших финансовых показателей и даже роста ВВП, но если мы посмотрим "вглубь" латвийской экономики, то не увидим там основы для долгосрочного хорошего развития", - считает экономист.

Напомним, как уже писал портал Mixnews, в 2016 году впервые с 1998 года в общем правительственном бюджете сформировался профицит, который по текущей оценке составляет 0,0%-0,2% от ВВП. Доходы консолидированного основного бюджета в 2016 году составили 9,07 млрд евро, расходы - 9,17 млрд евро.

Фото: Gatis Dieziņš/LETA