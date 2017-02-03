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в эфир телеканала "Би-би-си" вышел фильм «Третья мировая война: внутри командного пункта»(). Он повествует о потенциальном конфликте между Россией и НАТО и начале третьей мировой войны. Вымышленный конфликт начинается в Эстонии - во время акции памяти советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. Несколько человек в масках и с эстонскими флагами нападают на группу демонстрантов в Таллине. Затем беспорядки вспыхивают в Латгалии. Россия, чтобы поддержать прокремлевских сепаратистов, занимает в Латвии 20 приграничных городов. Пока руководство НАТО не может решить, как ответить на вторжение, Великобритания решает послать в Латвию своих солдат, а Россия на это отвечает ядерным ударом.

3 февраля 2015 года в Глазго за распитие алкоголя на улице полицией была задержана 30-летняя Татьяна Курлянкова. Британские полицейские выяснили, что в Латвии она была объявлена в международный розыск. В 2006 году Курлянкова была приговорена к 10 годам лишения свободы за участие в зверском убийстве пожилой женщины. Убийцы почти сутки мучили 85-летнюю пенсионерку, похитив у нее около 1000 евро сбережений и четыре банки варенья. В 2013 году женщина была досрочно освобождена из заключения, в соответствии с условиями пробации не должна была покидать страну, однако уехала.

3 февраля 2014 года в Индрской волости Краславского края на поле был найден обглоданный зверями труп мужчины 1951 г. рожд. Как сообщили в полиции, мужчину около 10 часов утра нашли его знакомые. Звери отгрызли у погибшего руки. По версии полиции, мужчина был пьян, упал на поле и замерз.

3 февраля 2012 года в интервью журналу «Открытый город» президент Латвии Андрис Берзиньш на вопрос продолжается ли работа над ответным визитом президента России в Латвию, ответил: «Конечно! Приглашение Затлерса имеется, я его повторил, и нет никаких оснований считать, что визита не будет».



3 февраля 2010 года президент Валдис Затлерс после встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскиcoм сообщил журналистам, что имидж Латвии в мире начинает улучшаться, так как правительство сумело в течение года успешно осуществить программу восстановления экономики.

3 февраля 2009 года стало известно, что депутат Сейма Раймондс Паулс в очередной раз принял решение уйти из политики: больше не участвовать в парламентских и муниципальных выборах. «Зачем мне себя подставлять под удар? Я уже сейчас получаю двойную порцию со всех сторон», — заявил сам композитор.



В тот же день у здания Кабинета министров собрались крестьяне, требовавшие поддержки со стороны государства. К зданию правительства под звуки похоронного марша привезли гроб, в котором лежали отрубленые коровьи головы. Это символизировало похороны молочной отрасли.

3 февраля 2008 года в «Генеральный план развития Москвы до 2025 года» было включено создание на юге российской столицы Рижского парка площадью 5 гектаров.

В тот же день Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии сообщило, что последняя декада января со средней температурой воздуха +1,3 градуса была пятой самой теплой за 85 лет регулярных метеорологических наблюдений в Латвии.

3 февраля 2007 года в шесть утра дорожная полиция остановила на улице Валмиерас в Риге машину, за рулем которой сидел 18-летний Петерис Яунджейкарс, сын председателя комиссии Сейма Латвии по национальной безопасности Дзинтарса Яунджейкарса. Анализы показали, что Петерис находился за рулем в состоянии наркотического опьянения — в его организме были обнаружены следы MDMA, или extasy.

3 февраля 2006 года председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Индулис Эмсис заявил, что следует уравнять ограничения для средств массовой информации, работающих на латышском и русском языках. «Проблема в том, что мы закрутили гайки в своем медиа-пространстве пишущих на латышском языке, а у пищущих по-русски этого нет... Это ненормально», — сказал Эмсис.

3 февраля 2005 года заместитель госсекретаря Минздрава Латвии Риналд Муциньш заявил, что специалисты из министерств здравоохранения стран Балтии решили оказание дорогих, редких и технически сложных медицинских услуг сконцентрировать в одной стране. Однако, не мог сказать, в какой именно стране и какие услуги можно сконцентрировать.

В тот же день премьер Айгар Калвитис выразил надежду, что рано или поздно Латвия и Россия придут к единому пониманию событий Второй мировой войны и оккупации Латвии Советским Союзом.

3 февраля 2004 года на пресс-конференции в Рижской думе были опровергнуты прозвучавшие в СМИ слухи о том, что во время переезда думы из здания на ул. Валдемара в Ратушу пропал ключ от Риги. Вице-мэр Айварс Крейтус заявил, что ключ вовсе не терялся, а все это время находился в одном из шкафов, и после переезда его просто не успели повесить на стену. Сейчас ключ вновь висит на стене комнаты отдыха в кабинете вице-мэра. Символический ключ от Риги внушительных размеров был подарен самоуправлению братством ключников в 2000 году, на празднике улицы Тербатас. Крейтус напомнил, что всего у думы есть пять ключей от Риги, так как этот символ столице охотно дарят по различным торжественным поводам.

В тот же день правительство выделило на восстановление входных дверей и обеспечение мер безопасности в здании Минобразования и науки 18 825 латов из средств на непредвиденные расходы. В результате поджога, ответственность за который взяли на себя сторонники национал-большевиков, зданию был причинен ущерб в размере 7178 латов.

3 февраля 2003 года компания Lattelekom сообщила, что последний из остававшихся абонентов аналоговых линий в Риге подключен к цифровой сети.

В тот же день епрессированная в 1949 году Ария Уберга подала против обвиняемого в геноциде бывшего офицера МГБ СССР Николая Ларионова гражданский иск о взыскании компенсации за ущерб, причиненный ее здоровью, а также за расходы на дорогу при посещении места высылки в Томской области. Как сообщал председатель Земгальского окружного суда Петерис Дзалбе, пострадавшая Уберга просила взыскать с Ларионова 500 латов за ущерб здоровью и дорожные расходы на поездку в поселок Кулаково Томской области, где похоронена одна из ее сестер, и обратно.



В тот же день министр иностранных дел Сандра Калниете направила письмо министру внутренних дел Марису Гулбису с просьбой выяснить все обстоятельства кражи с надгробного памятника первого президента Чаксте бронзовых букв и цифр, составлявших надпись "Янис Чаксте 1859-1927", а также обеспечить охрану памятника. Заведующая 2-м Лесным кладбищем Ольга Карпенко сообщила, что надпись с памятника была снята еще в советское время, в 60-х годах прошлого века.

3 февраля 2002 года в ирландском городе Бейлиборо был арестован гражданин Латвии Павелс Захарс за то, что находясь в общественном бассейне, снял плавки, а затем, голым вышел из бассейна и зашел в раздевалку. Латвийского гражданина обвинили в угрожающем и оскорбительном поведении, однако суд его оправдал. Судья Олдкастлского окружного суда Дейвид Моган сказал, что Захарс, вероятнее всего, не почувствовал, что делает в бассейне что-то необычное и его поведение может быть вызвано различием культур Ирландии и Латвии. Судья указал, что в свое время российские цари частенько отличались такими поступками.

3 февраля 2000 года в 10.19 в дежурную часть полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что через полчаса в Латвийской морской академии, расположенной на улице Патверсмес, произойдет взрыв. В результате осмотра помещений ни одного взрывоопасного предмета обнаружено не было, обещанный взрыв тоже не произошел. Полиция установила, что звонок был сделан с таксофона, находящегося в помещениях академии.

3 февраля 1999 года специалисты Всемирного банка и фирма социологических исследований в результате проведённого в Латвии опроса о коррупции пришли к выводу, что большинство жителей Латвии расценивают коррупцию не как проблему, а как неизбежную составную часть рыночной экономики.



3 февраля 1998 года в Москве состоялась историческая первая встреча бывшего секретаря ЦК компартии Латвии Алфреда Рубикса с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

3 февраля 1993 года в Риге на улице Миесниеку двумя неизвестными была была обстреляна из пистолета известная журналистка Татьяна Чаладзе. Полиция обнаружила две пули: одна из них попала в здание и, отлетев рикошетом, повредила легковую машину, вторая пуля угодила в косяк двери подъезда. Сама журналистка не пострадала.

3 февраля 1992 года Совет Министров ЛР принял постановление об установлении государственных границ и обеспечении их охраны.

3 февраля 1991 года стало известно, что ночью в Вецмилгрависе была обстреляна машина рижского ОМОНа, в которой ехал ленинградский журналист Александр Невзоров. Машина взорвалась и сгорела, пуля пробила Невзорову воротник рубашки.

3 февраля 1967 года в Малпилсе открылся народный музей мелиорации, единственный в СССР.



3 февраля 1946 года в Риге Военный трибунал приговорил бывших гитлеровских генералов Еккельна, Руффа, Монтетона, Вертера, Павела, Кюппера, Боккинга за злодеяния на территории Советской Прибалтики в годы немецкой оккупации к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение в Риге в тот же день в том месте, где сейчас находится памятник Освободителям.



Эгилc Вейдеманис. «Бутово. Расстрельный полигон НКВД».

3 февраля 1938 года на Бутовском полигоне НКВД под Москвой был произведен первый массовый расстрел латышей. Погибли 263 человека, в том числе артисты и работники латышского театра «Скатувэ».

3 февраля 1933 года Сейм двумя третями голосов отверг разработанные правительством поправки к законам «О просветительских учреждениях Латвии» и «Об организации школ меньшинств в Латвии», которые предусматривали отказ от государственного финансирования средних школ с нелатышским языком обучения. Это привелo к отставке кабинета Скуениекса.

3 февраля 1931 года Сейм принял «Закон о столице Латвии», согласно которому Рига была юридически утверждена столицей Латвийской Республики.

3 февраля 1920 года в Латвии было введено высшее медицинское образование.



3 февраля 1883 года в Елгаве вышел первый номер еженедельника Zemkopis («Земледелец»). Выходил до 25 декабря 1940 года.

Фото - youtube.com, mixnews.lv, president.lv,letonika.lv, sakharov-center.ru, газета "Час", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.