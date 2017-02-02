Эксклюзив |

Российский радио- и телеведущий Александр Гордон создал образ интеллектуала, абсолютно не являясь таковым, сказала в эфире радио Baltkom российская писательница Татьяна Толстая.

"Вы знаете, мне вообще это очень нравится. Создать себе образ интеллектуала с помощью молчания. Вот зовешь действительно умного, и тот рассказывает, а ты молчишь, только головой киваешь", - считает писательница.

При этом, по словам Толстой, Гордон создал себе образ интеллектуала и умело пользовался этим.

"Гордон не интеллектуал, он актер. Он создал некий образ интеллектуала А так он никакой не интеллектуал. Нет. Но он создал этот образ, который неплохо работал. К нему в программу приходили действительно интересные и умные люди.Все происходило один на один, в ночной тишине, когда один говорит, а другой делает вид, что сочувствует. Это сцена", - сказала Толстая.

Сегодня,2 февраля в Риге проходит творческий вечер культовой писательницы современной России Татьяны Толстой. Она является популярной телеведущей "Школы злословия", остроумная и резкая на язык интеллектуалка. Днем писательница стала гостьей программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom.

В свою очередь российский радио- и телеведущий, киноактёр, кинорежиссёр Алескандр Гордон является создателем и постоянным ведущим телепрограмм "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гражданин Гордон", в разное время работавший на телеканалах "НТВ" и "Первом".