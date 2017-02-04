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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - это ни что иное, как проект КГБ, созданный для того, чтобы очернить идею либеральной демократии, сказала в интервью радио Baltkom российская писательница Татьяна Толстая.

"Жириновский - это проект КГБ и все это знают. Этот проект создан для того, чтобы с самого начала замарать и загубить либерально-демократические силы. Для этого было создано чудовище, который создал либерально-демократическую партию, которая с самого начала была клоунской партией. И все это видели, все это знают и это продолжается до сих пор", - указала писательница.

При этом Татьяна Толстая указывает на то, что Жириновский отлично справился с поставленной задачей, что теперь такие слова, как либеральный или демократический, стали чем-то нарицательным.

"Жириновский - довольно комическая фигура, он не опасный никому, но он для того сделан, чтобы все запачкать, запачкать либерально-демократическое направление. И Жириновский настолько хорошо сделал свое задание - все запачкал, что теперь такие слова, как либерально-демократический, стало просто неприлично", - сказала Толстая.

При этом писательница подчеркнула, что Жириновский на самом деле другой, не такой, как его видят на экране, в жизни он даже хуже, но он очень хорошо вживается в свою "роль".

"Он вжился в этот образ. Те, кто с ним непосредственно работали на телевидении, рассказывали, что, будучи в кадре, по какому-то поводу он страшно кричит, орет. Вдруг ему говорят, что мол случайно запись не включили, надо бы переснять. Он тут же успокаивается, ждет, когда включат камеру и опять как заорет", - рассказала Толстая.

2 февраля в Риге прошел творческий вечер культовой писательницы современной России Татьяны Толстой. Она является популярной телеведущей "Школы злословия", остроумная и резкая на язык интеллектуалка. До этого писательница дала интервью радио Baltkom.