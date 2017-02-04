Толстая: Жириновский - созданное КГБ чудовище (11)

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Эксклюзив | 4 февраля 2017 года, 11:02

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - это ни что иное, как проект КГБ, созданный для того, чтобы очернить идею либеральной демократии, сказала в интервью радио Baltkom российская писательница Татьяна Толстая.

"Жириновский - это проект КГБ и все это знают. Этот проект создан для того, чтобы с самого начала замарать и загубить либерально-демократические силы. Для этого было создано чудовище, который создал либерально-демократическую партию, которая с самого начала была клоунской партией. И все это видели, все это знают и это продолжается до сих пор", - указала писательница.

При этом Татьяна Толстая указывает на то, что Жириновский отлично справился с поставленной задачей, что теперь такие слова, как либеральный или демократический, стали чем-то нарицательным.

"Жириновский - довольно комическая фигура, он не опасный никому, но он для того сделан, чтобы все запачкать, запачкать либерально-демократическое направление. И Жириновский настолько хорошо сделал свое задание - все запачкал, что теперь такие слова, как либерально-демократический, стало просто неприлично", - сказала Толстая.

При этом писательница подчеркнула, что Жириновский на самом деле другой, не такой, как его видят на экране, в жизни он даже хуже, но он очень хорошо вживается в свою "роль".

"Он вжился в этот образ. Те, кто с ним непосредственно работали на телевидении, рассказывали, что, будучи в кадре, по какому-то поводу он страшно кричит, орет. Вдруг ему говорят, что мол случайно запись не включили, надо бы переснять. Он тут же успокаивается, ждет, когда включат камеру и опять как заорет", - рассказала Толстая.

2 февраля в Риге прошел творческий вечер культовой писательницы современной России Татьяны Толстой. Она является популярной телеведущей "Школы злословия", остроумная и резкая на язык интеллектуалка. До этого писательница дала интервью радио Baltkom.

Комментарии 11
леший1 час назад
Толстая---как неудачная копия Новодворской
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леший2 часа назад
это что? критик или баба с семечками?----Гордон не интеллектуал, Жириновский--чудовище, народ--быдло====по ходу эта курица задохнулась от воздуха свободы Латвии---в мозге слишком много кислорода и наступает опьянение----пьяная-дурная и страшная====и конечно одинокая, ведь НИКТО столько не выпьет, чтобы позарится
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Крик2 часа назад
Вот Толстая метёт помелом, это же надо до такого договориться, что Жириновского создали чтоб "затоптать" "светлые идеи" либеральной сволочи??? Эту либеральную гадость, нормальный человек даже по запаху различает, Жирик простой репродуктор человеческого импульса, где он и черпает для себя информацию, для этого нет необходимости заканчивать соответствующую школу.
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