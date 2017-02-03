На радио MIX FM – премьера новой песни Depeche Mode (2)

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Эксклюзив | 3 февраля 2017 года, 11:00

Сегодня на радио MIX FM состоялась премьера новой песни Depeche Mode.

3 февраля был выпущен первый сингл с этого альбома «Where's The Revolution».

Как уже сообщал портал mixnews.lv 17 марта легендарная британская группа Depeche Mode выпускает 14-й студийный альбом Spirit и отправляется в мировое турне.

В качестве продюсера над записью работал Джеймс Форд из группы Simean Mobile Disco.

Первыми эту композицию в Латвии смогут услышать слушатели радио MIX FM.

Премьера песни состоялась в рамках программы «Рассвет-Шоу».

Новая композиция Depeche Mode будет звучать на волне 102,7 на протяжении всего дня!

Комментарии 2
Шико23 минуты назад
Услышал у вас в эфире, теперь жду и жду ещё, это БОМБА..будто старый добрый Уайлдер вернулся в состав.
Ностальжи..что-то "виолаторское" навеяло((
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Maxim Ovtin31 минуту назад
Как в Тюмени? :D https://neft.media/novosti/tyumenskie-radiovedushie-stavili-odnu-pesnyu-ruki-vverh-tri-chasa-podryad
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