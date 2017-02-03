На радио MIX FM – премьера новой песни Depeche Mode (2)
Эксклюзив | 3 февраля 2017 года, 11:00
Сегодня на радио MIX FM состоялась премьера новой песни Depeche Mode.
3 февраля был выпущен первый сингл с этого альбома «Where's The Revolution».
Как уже сообщал портал mixnews.lv 17 марта легендарная британская группа Depeche Mode выпускает 14-й студийный альбом Spirit и отправляется в мировое турне.
В качестве продюсера над записью работал Джеймс Форд из группы Simean Mobile Disco.
Первыми эту композицию в Латвии смогут услышать слушатели радио MIX FM.
Премьера песни состоялась в рамках программы «Рассвет-Шоу».
Новая композиция Depeche Mode будет звучать на волне 102,7 на протяжении всего дня!
Ностальжи..что-то "виолаторское" навеяло((