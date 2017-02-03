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Сегодня на радио MIX FM состоялась премьера новой песни Depeche Mode.

3 февраля был выпущен первый сингл с этого альбома «Where's The Revolution».

Как уже сообщал портал mixnews.lv 17 марта легендарная британская группа Depeche Mode выпускает 14-й студийный альбом Spirit и отправляется в мировое турне.

В качестве продюсера над записью работал Джеймс Форд из группы Simean Mobile Disco.

Первыми эту композицию в Латвии смогут услышать слушатели радио MIX FM.

Премьера песни состоялась в рамках программы «Рассвет-Шоу».

Новая композиция Depeche Mode будет звучать на волне 102,7 на протяжении всего дня!